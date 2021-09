Island - Deutschland: Diese Elf schickt Hansi Flick in Reykjavik ins Rennen

Die DFB-Elf trifft um 20:45 Uhr in Reykjavik auf Island. In der Startaufstellung nimmt Hansi Flick nur eine Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Armenien vor.

08.09.2021 | Stand: 19:56 Uhr

Hansi Flick strebt seinen dritten Sieg im dritten Länderspiel als Fußball-Bundestrainer mit dem Siegerteam vom starken 6:0 gegen Armenien an. Im WM-Qualifikationsspiel am Mittwochabend in Reykjavik gegen Island kommt nur Ilkay Gündogan neu in die Startelf der Nationalmannschaft.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City ersetzt den Dortmunder Marco Reus, der wegen Knieproblemen gar nicht mit nach Island gereist ist. Der ehemalige Bayern-Coach Flick setzt damit erneut auf einen starken Münchner Block mit sechs Akteuren.

Mit Sieg gegen Island: Flick will die Tabellenführung in Gruppe J festigen

Die gegen Armenien wegen Krankheit beziehungsweise Verletzung fehlenden Kai Havertz und Robin Gosens sitzen zunächst auf der Ersatzbank. Angeführt wird die deutsche Elf wieder von Torwart Manuel Neuer als Kapitän. Flick will am sechsten von zehn Spieltagen mit einem weiteren Erfolg die Tabellenführung in Gruppe J festigen.

Diese Startelf schickt Flick ins Rennen gegen Island:

Neuer - Hofmann, Rüdiger, Süle, Kehrer - Kimmich, Goretzka, Gündogan - Gnabry, Werner, Sané.

Das sind die neuen Nationalspieler unter Hansi Flick

1 von 5 Unter dem neuen Nationaltrainer Hansi Flick kommen auch zahlreiche junge Fußballtalente zum Einsatz. Die Bildergalerie gibt einen Kurzüberblick, welche Gesichter man sich merken sollte. Florian Wirtz wurde bereits von Jogi Löw in die Nationalmannschaft berufen, blieb jedoch ohne Einsatz. Sein Debüt feierte er unter Hansi Flick beim Spiel gegen Liechtenstein. Dort wurde der 18-Jährige von Bayer Leverkusen für Joshua Kimmich (rechts) eingewechselt. Bild: Sven Hoppe, dpa
2 von 5 Karim-David Adeyemi wurde 2021 mit der U21 Europameister. Ende August 2021 wurde Adeyemi von Bundestrainer Hansi Flick für die WM-Quali berufen und erzielte in seinem ersten Spiel gegen Armenien sein erstes Tor. Bild: Tom Weller, dpa
3 von 5 Auch David Raum kam beim Spiel gegen Armenien zu seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft. Hansi Flick wechselte den 23-jährigen Mittelfeldakteur von der TSG Hoffenheim in der 83. Minute für Thilo Kehrer ein. Bild: Tom Weller, dpa
4 von 5 Nico Schlotterbeck wartet noch auf seinen ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft. Hansi Flick hat den 21-jährigen Innenverteidiger aber für die WM-Qualifikation in den Kader berufen. Bild: Marton Monus, dpa
5 von 5 Ridle Baku feierte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft bereits am 11. November 2020 beim 1:0-Erfolg gegen Tschechien. Dennoch zählt der Verteidiger des VfL Wolfsburg zu den Neuen in der Nationalelf. Bild: Marton Monus, dpa

