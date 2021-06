Klinsmann: "Deutschland würde sich vor Sancho in Wembley fürchten"

Jürgen Klinsmann würde als England-Coach im EM-Spiel gegen Deutschland auf Jason Sancho setzen. Der gilt als einer der großen Stars der Bundesliga.

28.06.2021 | Stand: 16:13 Uhr

Wenn Jürgen Klinsmann Englands Nationaltrainer wäre, würde er im EM-Achtelfinale gegen Deutschland am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) auf Jadon Sancho setzen. "Deutschland würde sich vor Sancho in Wembley fürchten - wenn er denn spielt", schrieb der Ex-Bundestrainer in seiner Kolumne für die BBC. "Sie wissen, wie gut er ist." Der Offensivspieler von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sei eine große Nummer in Deutschland, meinte der 56-Jährige.

Sancho gilt als Star der Bundesliga

"Aufgrund seiner Leistungen für Borussia Dortmund gilt er als einer der großen Stars der Bundesliga - er ist gerade mal 21 Jahre alt, war aber herausragend in den vergangenen Spielzeiten", schrieb Klinsmann. Die Leute, die ihn in Dortmund gesehen haben, hätten laut Klinsmann mehr Einsatzzeit von ihm bei der EM erwartet. In den drei Vorrundenspielen wurde Sancho von Englands Coach Gareth Southgate aber nur einmal für etwas mehr als sechs Minuten eingewechselt.