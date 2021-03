Fußball-Hammer! Jogi Löw hört nach der EM 2021 als Bundestrainer auf

Fußball-Bundestrainer Jogi Löw tritt nach der Europameisterschaft 2021 zurück. Löw ist seit 2006 Trainer der Nationalmannschaft und wurde 2014 Weltmeister.

09.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Joachim Löw wird seine Tätigkeit als Bundestrainer nach der Europameisterschaft in diesem Sommer beenden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Joachim Löw gibt sein Amt als Bundestrainer nach der EM im Sommer auf. Der 61-Jährige werde seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers auf eigenen Wunsch beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Der DFB habe dem zugestimmt, hieß es weiter. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht", wurde Löw in der Mitteilung zitiert.

Löw hatte das Amt nach der Weltmeisterschaft 2006 übernommen. Zuvor war er zwei Jahre lang Assistent von Bundestrainer Jürgen Klinsmann gewesen. "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw. Der DFB weiß, was er an Jogi hat, er ist einer der größten Trainer im Weltfußball", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Löw habe den deutschen Fußball über Jahre hinweg wie kaum ein anderer geprägt. "Dass er uns frühzeitig über seine Entscheidung informiert hat, ist hoch anständig. Er lässt uns als DFB somit die nötige Zeit, mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen", sagte Keller.

Löw seit WM-Debakel 2018 in Russland in der Kritik

Seit dem Debakel bei der WM 2018 in Russland, als die DFB-Auswahl als Titelverteidiger bereits in der Vorrunde scheiterte, stand Löw in der Kritik. Zuletzt wurde nach dem 0:6 in Spanien im Herbst des Vorjahres erneut heftig über eine vorzeitige Ablösung des Bundestrainers debattiert. Erst nach klärenden Gesprächen mit der DFB-Spitze durfte Löw weitermachen.

Bilderstrecke

Jogi Löw - seine Karriere in Bildern

1 von 15 Jogi Löw (61) beendet seine Karriere als Fußballtrainer der Deutschen Nationalmannschaft. 15 Jahre war er Bundestrainer. Bilder seiner Karriere. Bild: Jan Woitas, dpa Jogi Löw (61) beendet seine Karriere als Fußballtrainer der Deutschen Nationalmannschaft. 15 Jahre war er Bundestrainer. Bilder seiner Karriere. Bild: Jan Woitas, dpa 2 von 15 In jungen Jahren spielte Löw beim Zweitligisten SC Freiburg. Von 1978 bis zur Saison 1980/81 erzielte er für die Freiburger 18 Tore. Nach einem "Ausflug" zum VfB Stuttgart und zu Eintracht Frankfurt wechselte er zurück zu seinem alten Verein und spielte danach auch noch unter anderem für Karlsruhe. Bild: Rolf Haid, dpa (Archivbild) In jungen Jahren spielte Löw beim Zweitligisten SC Freiburg. Von 1978 bis zur Saison 1980/81 erzielte er für die Freiburger 18 Tore. Nach einem "Ausflug" zum VfB Stuttgart und zu Eintracht Frankfurt wechselte er zurück zu seinem alten Verein und spielte danach auch noch unter anderem für Karlsruhe. Bild: Rolf Haid, dpa (Archivbild) 3 von 15 Nach der Spielerkarriere wurde Löw als Trainer erfolgreich. Neben mehreren Schweizer, österreichischen und türkischen Vereinen betreute er auch seine Ex-Vereine, den SC Freiburg und den Karlsruher SC. Seit 2004 war er Jürgen Klinsmanns Co-Trainer für die Nationalmannschaft. Bild: Gero Breloer, dpa Archivbild Nach der Spielerkarriere wurde Löw als Trainer erfolgreich. Neben mehreren Schweizer, österreichischen und türkischen Vereinen betreute er auch seine Ex-Vereine, den SC Freiburg und den Karlsruher SC. Seit 2004 war er Jürgen Klinsmanns Co-Trainer für die Nationalmannschaft. Bild: Gero Breloer, dpa Archivbild 4 von 15 Jürgen Klinsmann war es auch, den Löw letztlich 2006 als Bundestrainer ablöste. Klinsmann hatte sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Bild: Arne Dedert, dpa (Archivbild) Jürgen Klinsmann war es auch, den Löw letztlich 2006 als Bundestrainer ablöste. Klinsmann hatte sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Bild: Arne Dedert, dpa (Archivbild) 5 von 15 Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2010 lief nicht unbedingt rosig, mit Michael Ballack (im Bild ganz rechts) fiel für Löw auch ein wichtiger Spieler aus. In der Qualifikationsphase schlug sich die DFB-Mannschaft eher mäßig. Doch mit einem jungen Kader - darunter etwa Manuel Neuer und Thomas Müller - konnte Löw das Blatt wenden, Deutschland sicherte sich Platz drei. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2010 lief nicht unbedingt rosig, mit Michael Ballack (im Bild ganz rechts) fiel für Löw auch ein wichtiger Spieler aus. In der Qualifikationsphase schlug sich die DFB-Mannschaft eher mäßig. Doch mit einem jungen Kader - darunter etwa Manuel Neuer und Thomas Müller - konnte Löw das Blatt wenden, Deutschland sicherte sich Platz drei. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 6 von 15 Führungspersonen für Deutschland: die eine in der Politik, der andere am Spielfeldrand. Jogi Löw hält nach eigener Aussage engen Kontakt zu Angela Merkel. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) Führungspersonen für Deutschland: die eine in der Politik, der andere am Spielfeldrand. Jogi Löw hält nach eigener Aussage engen Kontakt zu Angela Merkel. Bild: Rainer Jensen, dpa (Archivbild) 7 von 15 '54, '74,' 90, 2014 - endlich war es so weit: der große Erfolg, die Erlösung für Fußballdeutschland. Nach zweiten und dritten Plätzen darf sich das DFB-Team unter der Führung von Jogi Löw endlich Weltmeister nennen. Bild: Marcus Brandt, dpa (Archivbild) '54, '74,' 90, 2014 - endlich war es so weit: der große Erfolg, die Erlösung für Fußballdeutschland. Nach zweiten und dritten Plätzen darf sich das DFB-Team unter der Führung von Jogi Löw endlich Weltmeister nennen. Bild: Marcus Brandt, dpa (Archivbild) 8 von 15 Der WM-Titel - der größte Erfolg für Joachim Löw, der im selben Jahr auch von der Fifa zum "Trainer des Jahres" gekürt wurde. Bild: Ges/Markus Gilliar, DFB, dpa (Archivbild) Der WM-Titel - der größte Erfolg für Joachim Löw, der im selben Jahr auch von der Fifa zum "Trainer des Jahres" gekürt wurde. Bild: Ges/Markus Gilliar, DFB, dpa (Archivbild) 9 von 15 Bei dem Erfolg war es nicht überraschend, dass seine Heimatstadt Schönau (im Schwarzwald) Löw zum Ehrenbürger ernannte, auch das dortige Fußballstadion erhielt seinen Namen. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) Bei dem Erfolg war es nicht überraschend, dass seine Heimatstadt Schönau (im Schwarzwald) Löw zum Ehrenbürger ernannte, auch das dortige Fußballstadion erhielt seinen Namen. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) 10 von 15 Auch privat lief es auf und ab für Jogi Löw. 1986 heiratete er seine Frau Daniela, seit 2016 lebt das kinderlose Paar aber getrennt. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) Auch privat lief es auf und ab für Jogi Löw. 1986 heiratete er seine Frau Daniela, seit 2016 lebt das kinderlose Paar aber getrennt. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) 11 von 15 Fußballspieler und -trainer machen gerne auch einmal durch modische Statements auf sich aufmerksam, sei es David Beckham oder Neymar. Jogi Löw hingegen schwört seit Jahren auf simple Rollkragenpullis, die mittlerweile als sein Markenzeichen gelten. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) Fußballspieler und -trainer machen gerne auch einmal durch modische Statements auf sich aufmerksam, sei es David Beckham oder Neymar. Jogi Löw hingegen schwört seit Jahren auf simple Rollkragenpullis, die mittlerweile als sein Markenzeichen gelten. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild) 12 von 15 Große Hoffnungen setzten die Menschen auf Löw und sein Team bei der WM 2018 in Russland. Vergebens: Die DFB-Truppe flog in der Vorrunde raus, die Enttäuschung war groß. Bild: Christian Charisius, dpa Große Hoffnungen setzten die Menschen auf Löw und sein Team bei der WM 2018 in Russland. Vergebens: Die DFB-Truppe flog in der Vorrunde raus, die Enttäuschung war groß. Bild: Christian Charisius, dpa 13 von 15 Nach der Pleite in Russland wurden kritische Stimmen an Löw immer lauter. Bild: Christian Charisius, dpa Nach der Pleite in Russland wurden kritische Stimmen an Löw immer lauter. Bild: Christian Charisius, dpa 14 von 15 Auch die Tatsache, dass Löw die drei Weltmeister von 2014 Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng, sozusagen sang- und klanglos aus der Nationalmannschaft schmiss, brachte ihm nicht unbedingt Sympathiepunkte ein. Bild: Christian Charisius, dpa (Archivbild) Auch die Tatsache, dass Löw die drei Weltmeister von 2014 Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng, sozusagen sang- und klanglos aus der Nationalmannschaft schmiss, brachte ihm nicht unbedingt Sympathiepunkte ein. Bild: Christian Charisius, dpa (Archivbild) 15 von 15 Mit seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft 2021 hat Löw aber zumindest die Chance, die Kritik vergessen zu lassen. Ein EM-Titel fehlt schließlich noch in seiner Liste der Erfolge. Bild: Christoph Schmidt, dpa Mit seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft 2021 hat Löw aber zumindest die Chance, die Kritik vergessen zu lassen. Ein EM-Titel fehlt schließlich noch in seiner Liste der Erfolge. Bild: Christoph Schmidt, dpa 1 von 15 Jogi Löw (61) beendet seine Karriere als Fußballtrainer der Deutschen Nationalmannschaft. 15 Jahre war er Bundestrainer. Bilder seiner Karriere. Bild: Jan Woitas, dpa Jogi Löw (61) beendet seine Karriere als Fußballtrainer der Deutschen Nationalmannschaft. 15 Jahre war er Bundestrainer. Bilder seiner Karriere. Bild: Jan Woitas, dpa

"Dankbar bin und bleibe ich gegenüber dem DFB, der mir und der Mannschaft immer ein optimales Arbeitsumfeld bereitet hat", sagte Löw. Für die EM verspüre er "weiterhin den unbedingten Willen sowie große Energie und Ehrgeiz". Bei dem um ein Jahr verschobenen Turnier trifft die Nationalmannschaft in der Gruppenphase im Juni in München zunächst auf Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Außenseiter Ungarn.

