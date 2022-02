Allgäuer Familientreffen in China: Die Rydzeks und ihr Olympia-Traum

Zum ersten Mal sind Johannes Rydzek und seine Schwester Coletta gemeinsam bei Olympischen Spielen. Für die beiden Allgäuer geht ein Traum in Erfüllung.

07.02.2022 | Stand: 07:56 Uhr

Johannes und Coletta Rydzek hielten den besonderen Moment gleich mehrfach für das Familienalbum fest. Mit Fotos vor den olympischen Ringen und einem gemeinsamen Essen im Athletendorf zelebrierten Bruder und Schwester die Verwirklichung ihres gemeinsamen Ringe-Traums.

Rydzek-Geschwister aus dem Allgäu bei Olympia: "Als der Johannes zum ersten Mal dabei war, war ich zwölf"

"Als der Johannes zum ersten Mal dabei war, war ich zwölf", sagte Langläuferin Coletta. "Das war immer so das Ziel, dass wir da mal gemeinsam sind. Unsere Eltern und die ganze Familie ist mega happy", ergänzte die 24-Jährige, die zum ersten Mal bei den Winterspielen startet. An diesem Dienstag feiert sie im Sprint ihr Olympia-Debüt.

Johannes war dagegen schon 2010 in Vancouver dabei. In Pyeongchang 2018 gewann der heute 30 Jahre alte Nordische Kombinierer zweimal Gold. Vier Olympia-Medaillen hat er in drei Spielen insgesamt gesammelt. Trotz aller Erfahrungen und Erfolge ist das sportliche Familientreffen in China auch für ihn etwas "ganz Besonderes". In Zhangjiakou sprach er von seinem olympischen "Moment bisher".

Bruder Johannes für Coletta Rydzek das größte sportliche Vorbild

Seine Schwester, die sich mit ihm in der Heimat beim Training gerne mal ein Sprintduell liefert, spricht von Johannes Rydzek als ihrem größten sportlichen Vorbild. "So eine Karriere wie er, das können nur wenige von sich behaupten", sagte sie.

Neben den beiden Geschwister sind noch 13 weitere Athleten aus dem Alläu bei den Olympischen Winterspielen in Peking dabei. Große Medaillenhoffnungen liegen beispielsweise auf dem Oberstdorfer Karl Geiger oder der Oberstdorferin Katharina Althaus, die bereits am ersten Wettkampftag eine Silbermedaille gewann.

