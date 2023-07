Das ist die deutsche Fußball-Nationalspielerin Jule Brand im Porträt

Bei der Frauen-Fußball-WM 2023 ist Jule Brand eine der Top-Spielerinnen im Kader des DFB. Wo spielt sie und wer ist ihr Freund? Die Stürmerin privat.

Jule Brand aus dem Kader der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft zählt bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zu den absoluten Shootingstars. Sie gilt als ein Toptalent. Die 20-jährige Flügelspielerin wurde bereits 2022 als beste U21-Spielerin Europas ausgezeichnet. Aber wie tickt die Spielerin privat? Hat sie einen Freund? Und was verdient sie bei ihrem Verein? Antworten auf diese und auf viele weitere Fragen finden Sie in diesem Artikel.

Jule Brand privat: Instagram, Twitter und Steckbrief

Jule Brand ist auch auf Social Media sehr aktiv. "Good start" und ein schwarzes, ein rotes und ein gelbes Herz postete sie zuletzt nach dem WM-Auftaktsieg der deutschen Mannschaft gegen Marokko (6:0) auf Instagram.

Dort erfahren Fans vieles über die Fußballerin, aber auch ab und zu etwas über den Menschen Jule Brand. Sie postet regelmäßig Fotos, allerdings hält sie sich dort sehr professionell und gibt nur wenig preis. Gleiches gilt für den Facebook-Auftritt der Nationalspielerin.

Jule Brand Steckbrief:

Name: Jule Brand

Jule Brand Alter: 20 Jahre

20 Jahre Geburtsort: Germersheim, Rheinland-Pfalz

Germersheim, Rheinland-Pfalz Geburtstag: 16.10.2002

16.10.2002 Sternzeichen: Waage

Waage Größe: 1,74 Meter

1,74 Meter Verein: VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg Beziehungsstatus: ledig

ledig Kinder: keine

Jule Brand Freund: Privatleben hält sie geheim

Aus dem Privatleben von Jule Brand ist nur wenig bekannt - sie macht daraus ein Geheimnis und hält es aus der Öffentlichkeit heraus. Daher ist auch nicht bekannt, ob Jule Brand aktuell einen Freund hat.

In einem Fernseh-Interview sagte sie aber noch im Juni 2023, dass sie zur Zeit single sei.

Jule Brand Gehalt: Wie viel verdient die Fußballerin?

Über die Gehälter im Frauenfußball ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Klar ist, dass die Frauen deutlich weniger verdienen als die Männer. Verschiedene Medien berichten von einer Summe von etwa 100.000 Euro, die Jule Brand pro Jahr an Gehalt einstreicht. Offiziell bestätigt ist der Betrag jedoch nicht. Zu dem reinen Gehalt kommen jedoch noch weitere Einnahmen, die Jule Brand beispielsweise aus Werbeverträgen oder auch über Social-Media-Posts generiert.

Und auch die Prämien, die der DFB bei den großen Turnieren ausschüttet, sind hinzu zu rechnen. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB eine Prämie von 60.000 Euro ausgelobt. Für den Finaleinzug erhielten die Spielerinnen 30.000 Euro und auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt.

Bei der Frauen-WM 2023 möchte die FIFA erstmals die Prämien selbst an die Spielerinnen auszahlen. Allein für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft sollen die Frauen etwa 30.000 Euro pro Person erhalten. Bei einem Titelgewinn wären es sogar rund 250.000 Euro.

Bei den nächsten Weltmeisterschaften 2026 (Männer) und 2027 (Frauen) möchte FIFA-Präsident Gianni Infantino dann die gleichen Prämien auszahlen.

Jule Brand Bruder - Ist Jule Brand mit Julian Brandt verwandt?

Wenn von Jule Brand die Rede ist, fragen sich viele, ob Fußballspieler Julian Brandt (Borussia Dortmund) der Bruder von Jule Brand ist.

Doch das ist nicht so. Denn allein beim Blick auf die unterschiedlichen Schreibweisen der Nachnamen sollte klar sein, dass das nicht der Fall ist. Julian Brandt ist also nicht der Bruder von Jule Brand - aber sie hat tatsächlich einen Bruder.

Und auch der ist (Profi-)fußballer. Felix Brand stand bis zum Ende der vergangenen Saison beim Drittligisten FSV Zwickau unter Vertrag. Allerdings verliehen die Sachsen den Linksverteidiger an TuS Mechtersheim in die fünfte Liga. In diesem Sommer verpflichtete ihn der Verein aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fest.

Jule Brand erzählte, dass sie durch ihren eineinhalb Jahre älteren Bruder Felix zum Fußball gekommen sei. Sie habe ihn zum Kicken begleitet und Spaß an dem Sport gefunden.

Jule Brand - Karriere: Wo hat Jule Brand bereits gespielt?

Jule Brand hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Mit gerade einmal 20 Jahren geht die Flügelflitzerin nun in ihre vierte Bundesliga-Saison. Doch eins nach dem anderen: Los ging es für Jule Brand in der Jugendmannschaft des FC Speyer. Von dort empfahl sie sich für Größeres und die TSG Hoffenheim wurde auf sie aufmerksam.

Im Jahr 2018 wagte sie den Sprung in das nicht weit entfernte Sinsheim, wo sie zunächst für die U17 der TSG auflief. Schnell zeigte sich ihr großes Talent, weshalb sie auch Spielanteile in der 2. Bundesliga bekam.

Nur zwei Jahre später nahmen die Hoffenheimer die damals 17-Jährige in das Bundesligateam auf. Am 6. September 2020 feierte sie ihr Profidebüt beim Auswärtsspiel gegen Turbine Potsdam.

Nicht lange dauerte es, da wurde auch der DFB auf Brand aufmerksam und lud sie zur A-Nationalmannschaft ein. Ihr dortiges Debüt feierte sie im April 2021 gegen Australien.

Sie spielte eine grandiose Europameisterschaft 2022 und trug mit dazu bei, dass die DFB-Elf bis in das Finale einzog. Ihre Leistungen weckten nun auch bei anderen Teams Begehrlichkeiten. Der große VfL Wolfsburg gewann das Rennen um Jule Brand - dort unterschrieb sie im Sommer 2022 einen Vertrag.

Nun steht sie wie die Allgäuerin Melanie Leupolz auch im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.