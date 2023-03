Medienberichte: Nagelsmann beim FC Bayern gefeuert

Mehrere Medien berichten, dass der FC Bayern seinen Trainer Julian Nagelsmannn entlassen hat. Erste Nachfolgekandidaten werden gehandelt.

24.03.2023 | Stand: 06:03 Uhr

Paukenschlag in der Säbener Straße: Laut Medienberichten wurde FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Der 35-Jährige stand zuletzt mehrfach in der Kritik, besonders nach der jüngsten Niederlage gegen Bayer Leverkusen, wodurch die Münchner in der Bundesliga die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren.

Jetzt berichten die Bild und auch n-tv, dass die Münchner Club-Bosse die Reißleine zogen und den Trainer entließen. Doch bislang gibt es dazu weder eine offizielle Bestätigung von Seiten des Vereins noch durch Julian Nagelsmann selbst.

Wer Nachfolger werden könnte, ist noch völlig offen. Als ein Kandidat wird laut Kicker der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel gehandelt. Er war zuletzt beim FC Chelsea, mit dem er 2021 noch die Champions League gewann. Seit seinem dortigen Aus im Spätsommer 2022 ist der Deutsche auf Job-Suche. Der 49-Jährige wurde zuletzt mit mehreren Top-Clubs in Europa in Verbindung gebracht. Darunter Tottenham Hotspur und Inter Mailand. Auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Club Paris Saint-Germain wurde diskutiert. Nun schaut also ganz Europa nach München: Was passiert beim FC Bayern?

