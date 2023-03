Ex-Bayern Trainer Julian Nagelsmann: Freundin Lena Wurzenberger hört bei Bild auf

Lena Wurzenberger, die Freundin von Ex-FC-Bayern-München-Trainer Julian Nagelsmann, beendet ihren Job bei der Bild.

25.03.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Nach der Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern hört seine Freundin bei Bild auf. Der Axel-Springer-Verlag gab bekannt, dass Wurzenberger Ende März auf eigenen Wunsch bei der Bild aussteigt. "Wir haben diesem entsprochen und wünschen ihr auch zukünftig viel Erfolg", hieß es.

Wurzenberger war vor der Liaison mit Nagelsmann bei der Bild als Reporterin für den FC Bayern München angestellt. Die Redaktion habe sie nach Bekanntwerden der Liebe sofort von ihren Aufgaben rund um den FC Bayern entbunden, schrieb die Zeitung damals selbst.

Neue Nagelsmann-Freundin: Wer ist Lena Wurzenberger?

Lena Wurzenberger ist 30 Jahre alt. Die Journalistin absolvierte ihr Volontariat beim Axel Springer Verlag - in der auch die Bild erscheint - und arbeitete schon seit längerem als Fußball-Reporterin für Bild. Sie gehörte zum Team, das über den FC Bayern München berichtet.

Noch im Mai 2022 hatte Wurzenberger über Nagelsmann geschrieben und Gespräche mit ihm geführt. Als Journalistin trat sie auch im Fernsehen auf und gab etwa im "Sport1-Doppelpass" oder bei "Sky90 - Die Fußballdebatte" Einschätzungen zum FC Bayern ab.

Julian Nagelsmann liebt Reporterin: Das sagt der ehemalige FC Bayern-Coach

Nagelsmann sah in seiner Beziehung zu einer Reporterin der Bild keine Probleme für seinen Job. Zwar biete diese Konstellation mit Blick auf mögliche Berichterstattungen über den FC Bayern eine Angriffsfläche. "Mir ist klar, dass dieser Vorwurf kommen kann, aber: Ich will sicher nicht meiner eigenen Karriere schaden", sagte der 35-Jährige im Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem er sich erstmals öffentlich zu seiner privaten Situation nach der Trennung von seiner Ehefrau äußerte.

"Ich habe schon gesagt: Als Trainer bist du zu 100 Prozent davon abhängig, wie deine Spieler deine Ideen umsetzen. Ich verstehe wirklich, dass dieser Vorwurf kommen kann. Aber in welchem Interesse sollte ich etwas erzählen? Ich wäre der Erste, der entlassen wird", meinte Nagelsmann weiter.

Auch Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte mit Nagelsmann dessen Situation besprochen. "Natürlich haben wir mit Julian über Worst- und Best-Case-Szenarien gesprochen. Er hat das uns und der Mannschaft offen mitgeteilt. Ich glaube, dass er das gut trennen kann", sagte Salihamidzic im Interview der Süddeutschen Zeitung.

Julian Nagelsmann und Ehefrau Verena schon länger getrennt

Von Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann tauchte in Whatsapp-Gruppen im Juni ein gemeinsames Foto aus Ibiza auf. Einen Tag später machte Bild die Beziehung öffentlich. Auch der FC Bayern München soll informiert sein. Privat ist über Wurzenberger wenig bekannt. Sie bezeichnet sich selbst als "Veggie" (Vegetarierin). Ihren Instagram-Account hat sie auf "privat" eingestellt und hat dort vergleichsweise wenige Follower (knapp 850, Stand 30.6.22).

Nagelsmann hatte erst kürzlich die Trennung von seiner Jugendliebe und Ehefrau Verena bekanntgegeben. Das Paar soll sich allerdings schon länger auseinandergelebt haben. Der Fußball-Trainer zog 2019 alleine ohne Familie von Hoffenheim nach Leipzig. Auch bei Spielen des FC Bayern München sah man seine Frau nur selten. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.