Karl Geiger wird Zweiter beim Skispringen in Engelberg

Karl Geiger ist weiter in Top-Form und hat beim Skisprung-Weltcup in der Schweiz den zweiten Platz belegt.

19.12.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Der 28-Jährige musste sich am Sonntag nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Marius Lindvik. Geiger sprang bei der Generalprobe zur 70. Vierschanzentournee in Engelberg 135 und 131,5 Meter weit. Am Samstag hatte er sogar gewonnen.

Geiger ist der mit Abstand größte Hoffnungsträger der Teams von Bundestrainer Stefan Horngacher auf den ersten Tourneesieg eines Deutschen seit Sven Hannawald vor 20 Jahren.

Skispringen in Engelberg: Eisenbichler nach dem ersten Durchgang ausgeschieden

Für Markus Eisenbichler lief es dagegen ganz schlecht. Der 30-Jährige sprang nur 113 Meter weit und schied nach dem ersten Durchgang aus. Eisenbichler belegte Platz 35. Am Samstag war er 27. geworden.

Zweitbester Deutscher war Pius Paschke auf dem neunten Rang. Constantin Schmid (11.), Andreas Wellinger (18.) und Stephan Leyhe (25.) holten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Bilderstrecke

Karl Geiger privat: Familie, Tochter, Frau - Einblicke in das Leben des Skispringers

Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. Er wuchs in einer Skisport-begeisterten Familie mit den Eltern Monika und Roman und den beiden Schwestern Verena und Lucia auf. Als Kind spielte er leidenschaftlich gern Ziehharmonika. Heute zählen Skifahren, Schwimmen, Gleitschirmfliegen und Reisen zu seinen Hobbys. Karl Geigers Familie unterstützt den Skispringer, wo es nur geht. Ende September 2020 heiratet Geiger seine langjährige Freundin Franziska, mit der er eine eigene Wohnung im Haus der Eltern bewohnt, das in Oberstdorf etwa in der Mitte zwischen Skisprung- und Skiflug-Schanze liegt. Im Dezember 2020 kam ihre erste Tochter zur Welt. Auf dem Dachboden seines Elternhauses hat Karl Geiger seinen privaten Trainingsraum. Dort steht ein übergroßes Trampolin, über dem eine in den Dachbalken eingehängte Schaukel baumelt - hier feilt der mehrfache Weltmeister an seiner außergewöhnliche Flugtechnik.

