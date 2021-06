Nächste Station für Kerber und Zverev: Wimbledon

Der vergangene Turniersieg soll Angelique Kerber in Wimbledon helfen. Dort hat sie wie Alexander Zverev am Montag noch spielfrei, gefordert sind erst andere.

27.06.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Überglücklich küsste Angelique Kerber den kleinen Elefanten - die erste Trophäe seit drei Jahren bescherte der Wimbledonsiegerin von 2018 auf dem Weg nach London ein so lange vermisstes Hochgefühl. In vollen Zügen genoss die 33-Jährige vor dem Abflug am Samstag noch den Erfolg bei der von ihr mitorganisierten Premiere in Bad Homburg. Der 13. Turniersieg der Karriere soll Kerber nun auch beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison beflügeln, das an diesem Montag beginnt. Kerber darf sich dann noch erholen.

Die einstige Tennis-Weltranglistenerste dankte in Bad Homburg allen und jedem, mochte gar nicht mehr aufhören zu reden - so, als solle dieser wunderbare Moment in der Mitte des Rasenplatzes, vor den applaudierenden Zuschauern, vor ihren Eltern, nie vorübergehen. "Auch für mich persönlich ist es ein sehr spezieller Sieg. Es war keine leichte Zeit für mich die letzten Jahre, besonders die letzten Monate", sagte Kerber nach dem 6:3, 6:2 im Endspiel über die Tschechin Katerina Siniakova. "Für dieses Gefühl hier zu stehen, diese Gänsehaut, diese La-Ola-Welle - mehr geht nicht."

Für Angelique Kerber geht es in Wimbledon anfangs gegen Nina Stojanovic

Das Vertrauen ihres Teams um den zurückgekehrten langjährigen Coach Torben Beltz verhalf Kerber mit zum Turniersieg - dieser soll ihr nun Selbstvertrauen für den Wimbledon-Start am Dienstag gegen die Serbin Nina Stojanovic geben. Gegen die 86. der Weltrangliste ist Kerber auf dem geliebten Rasen klare Favoritin, doch nach den Erstrundenpleiten bei den Australian und French Open mag Kerber den Begriff nicht so gern. "Auch von meiner Platzierung weiß ich, dass ich jede Runde mein bestes Tennis spielen muss", sagte die derzeit 28. der Weltrangliste.

In Wimbledon könnten auch die schönen Erinnerungen an 2018 helfen. Wo die Bilder vom damaligen Triumph hängen, weiß Kerber genau. "Das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen." Auch die vorige Auflage des im Vorjahr wegen der Corona-Krise ausgefallenen Klassikers dürfte in Kerbers Kopf sein: 2019 reiste sie als Finalistin von Eastbourne an und flog in der zweiten Runde in Wimbledon raus. In diesem Jahr könnte es in der dritten Runde ein reizvolles Duell mit Serena Williams geben, der Kerber 2016 im Endspiel unterlag, ehe zwei Jahre später im Finale die Revanche gelang.

Der Wunsch, noch einmal ein großes Turnier zu gewinnen, treibt Kerber immer noch an, wie sie in einem Interview des Portals "t-online.de" verriet. "Ein großes Finale in einem vollen Stadion wäre ein Traum", sagte die Siegerin von drei Grand-Slam-Turnieren. Es wäre zwar gelogen zu sagen, sie mache sich über das Karriereende keine Gedanken, räumte Kerber ein. Aber die Norddeutsche betonte: "Ich liebe Tennis. Das Herz und die Leidenschaft sind immer noch da."

Auch Alexander Zverev sieht Novak Djokovic als Wimbledon-Favoriten

Während es keine klare Wimbledon-Favoritin gibt, fokussiert sich bei den Herren alles auf den bislang letzten Sieger Novak Djokovic. Auch Alexander Zverev sieht den Weltranglisten-Ersten aus Serbien als Riesenfavorit. "Weil er sich auf diesem Belag am wohlsten fühlt", sagte Zverev am Samstag. Djokovic hat die Chance, in diesem Jahr alle vier Grand-Slam-Turniere und dazu Olympia-Gold zu holen, zudem will er in Wimbledon mit dem 20. Grand-Slam-Titel den Rekord von Roger Federer und Rafael Nadal einstellen. Der 34-Jährige eröffnet am Montag den Centre Court gegen den britischen Teenager Jack Draper.

Zverev greift wie Kerber und Andrea Petkovic erst am Dienstag ein, dann gegen den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor. Auch Jan-Lennard Struff muss erst am zweiten Turniertag gegen den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland antreten, den er zuletzt in Halle bezwang. Am Montag spielen sieben deutsche Profis, darunter Altmeister Philipp Kohlschreiber gegen den an Nummer zehn gesetzten Kanadier Denis Shapovalov. Auch Laura Siegemund, Mona Barthel, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann, Oscar Otte und Daniel Masur sind gefordert. Kerber darf dann noch unbeschwert das im Vorjahr vermisste Wimbledon-Flair genießen.