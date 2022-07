Kick & Rock: Im Ostallgäu steigt die nächste Mega-Fußball-Party

Fußball-WM? Welche Fußball-WM, bitte?! In Eggenthal im Ostallgäu steht am kommenden Wochenende erst mal wieder ein viel wichtigeres Kicker-Event auf dem Programm: 80 Hobbymannschaften messen sich bei "Kick & Rock" - dem größten Fußball-Festival der Region. Noch steht - wie bei der echten WM - nicht fest, wer Sieger wird. Klar ist aber: In Eggenthal gibt's danach wieder eine fette Party, auf die sich alle genauso freuen wie aufs Kicken!

15.07.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Am kommenden Samstag spielen nicht nur die Nationalmannschaften von Frankreich und Argentinien, Island oder Nigeria bei der Weltmeisterschaft, sondern auch 80 Hobbymannschaften beim größten Fußball-Festival der Region. Ab neun Uhr rollt der Ball für die nächste Auflage von "Kick & Rock" auf dem Sportplatz in Eggenthal.

"In WM-Jahren ist der Hype immer besonders groß", sagt Peter Schweiger vom Organisations-Team der Veranstaltung. Drei Weltmeisterschaften hat Kick & Rock schon erlebt, gegründet wurde das Event ein Jahr vor dem großen Sommermärchen in Deutschland, nämlich im Jahr 2005. Seitdem ist die Veranstaltung eine feste Größe bei etlichen Akteuren. Auch in diesem Jahr waren die 100 zunächst ausgeschriebenen Plätze binnen weniger Tage voll. Das Los entschied letztlich, welche Mannschaft unter den 80 endgültigen Teilnehmern ist.

So cool war's letztes Jahr:

Bilderstrecke

Kick & Rock in Eggenthal

Gewinnen? Pfft, ist allen bumms! Der Spaß steht an erster Stelle

13 Jahre nach der ersten Auflage des Turniers hat sich auch das Bild der Spielenden klar verändert, man kann quasi von einer neuen Generation sprechen. "Wir sehen einen brutal großen Nachschub von den jüngeren Jahrgängen. Auch an der Zahl der teilnehmenden Mädchen lässt sich der Trend festmachen", sagt Schweiger. Seit Jahren wächst die Anzahl der angemeldeten Mädchen-Teams. "Die Mannschaften haben letztlich gefiebert, wer wirklich ins Turnier gelost wurde", sagt ein freudiger Peter Schweiger.

Wie üblich: Um den Gewinn des Turniers geht es den Machern überhaupt nicht - und auch alle Spieler sollten diesen Aspekt in den Hintergrund rücken. Kick & Rock sieht sich vielmehr als reine Spaßveranstaltung, weshalb es auch dabei bleibt, dass pro Mannschaft maximal ein Bezirksligaspieler erlaubt ist. "Wir freuen uns einfach auf die 80 Mannschaften und darauf, dass sie mit uns viel Spaß haben werden", sagt Schweiger. Vieles geht dieser Tage in Eggenthal also seinen gewohnten und aus den vergangenen Jahren bekannten Weg. "Jeder der Helfer weiß, was zu tun ist", betont Schweiger.

Ja Mann, Free W-Lan!

Viel, aber auch schöne Arbeit ist Kick & Rock für die Organisatoren dennoch. Zumal einige Rahmenbedingungen in diesem Jahr angepasst wurden. Um am Veranstaltungstag in den bei jungen Menschen wichtigen sozialen Netzwerken noch präsenter zu sein, wird der Sportplatz mit freiem W-Lan ausgestattet. Festival-Bilder sollen so noch schneller und direkter von allen Akteuren ins Netz gestellt werden können. Auch der Müllproblematik um die Spielflächen herum hat man sich angenommen. So wurde die Teilnahme-Gebühr um zehn auf 45 Euro erhöht. Die zusätzlichen zehn Euro sind als Art Pfand zu verstehen. Jedes Team bekommt einen großen Müllbeutel ausgehändigt. Wer diesen befüllt am Tagesende wieder abgibt, bekommt die zehn Euro zurück. Wie immer hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter.

Bei zu viel Regen müsste das Turnier, das abends um kurz nach 18 Uhr seinen Sieger finden soll, abgeblasen werden. In jedem Fall wird am Abend eine Party im benachbarten Zelt stattfinden, für die der bekannte DJ Mashup Germany zum wiederholten Male sein Kommen angekündigt hat.