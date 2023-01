So sehen Sie das Abfahrts-Spektakel auf der Streif heute live im TV und Stream

Die Rennen am Hahnenkamm in Kitzbühel sind ein Höhepunkt im Weltcup-Winter. Heute (21.1.2023) läuft die Abfahrt auf der Streif live im TV und im Stream.

21.01.2023 | Stand: 10:19 Uhr

Berühmt, berüchtigt, gefürchtet, aber auch geliebt - die spektakuläre Herren-Abfahrt auf der Streif ist längst ein Mythos im alpinen Ski-Weltcup. Die legendären Hahnenkamm-Rennen werden am Wochenende wieder zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer zum Kitzbüheler Hausberg nach Österreich locken. Gefahren werden in 2023 bei der 83. Auflage zwei Abfahrten und ein Slalom.

Die deutschen Skirennfahrer kämpfen vor den Speed-Highlights des Winters um den Anschluss. Auch Ex-Skistar Felix Neureuther sucht nach Gründen.

Ist die Streif die gefährlichste Abfahrt der Welt?

3,3 Kilometer Vollgas. Keine Zeit zum Luftholen. Die Streif in Kitzbühel gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten Rennpisten der Welt. Dort finden Jahr für Jahr die berühmten Hahnenkammrennen statt. Ein Fehler, eine klitzekleine Unaufmerksamkeit kann auf der atemberaubend schnellen Strecke das Karriereende bedeuten - und hat es auch bereits.

Daniel Albrecht hat es 2009 ganz böse erwischt. Er stürzte beim Zielsprung und erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Drei Wochen lag Albrecht im Koma. Im Zielschuss werden Geschwindigkeiten von 140 km/h erreicht. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 103 km/h.

Wie lange dauern die Hahnenkammrennen?

In Kitzbühel dauert in diesem Jahr die Rennwoche vom 16. bis 22. Januar 2023. Erster Höhepunkt ist das Abfahrtstraining am 17. Jänner - der Eintritt ist frei. Das erste Rennen ist am Freitag, 20. Januar.

Gesprächsstoff: Kurssetzung an der Hausbergkante

Das erste Training am vergangenen Dienstag, 17. Januar, auf der Streif liefert Gesprächsstoff. Eine Schlüsselstelle kritiserten nicht wenige Fahrer: die Kurssetzung an der Hausbergkante. Ziel war, das Tempo zu drosseln, damit die Fahrerr weniger schnell auf den Zielsprung kommen. Was ist passiert? Eine Mehrheit der Athleten verpasst aus diesem Grund das letzte Tor vor der Traverse.

Weltcup-Dominator Marco Odermatt jedenfalls ist nicht zufrieden: "Ich denke, so schiesst man am Ziel vorbei. Dieses Jahr ist es noch schneller und schon sehr am Limit", sagte der Schweizer.

Das Programm der Hahnenkammrennen in Kitzbühel 2023

Dienstag, 17. Januar 11.30 Uhr: 1. Training Abfahrt

Donnerstag, 19. Januar 11.30 Uhr: 2. Training Abfahrt

Freitag, 20 . Januar 11.30 Uhr: Abfahrt auf der Streif anschl. Siegerpräsentation Zielgelände 18 Uhr: Startnummernverlosung für zweiten Abfahrt im Zielgelände/Zielhaus 18.30 Uhr: Siegerehrung erste Abfahrt im Zielgelände/Zielhaus

Samstag, 21. Januar 11.30 Uhr: Abfahrt auf der Streif anschl. Siegerpräsentation Zielgelände 14.00 Uhr: KitzCharityTrophy, Rasmusleitn/Zielgelände 18.00 Uhr: Startnummernverlosung für Slalom im Zielgelände/Zielhaus 18.30 Uhr Siegerehrung der zweiten Abfahrt im Zielgelände/Zielhaus anschl. Feuerwerk "Hahnenkamm-Rennen 2023" Zielgelände

Sonntag, 22. Januar 10.30 Uhr: Erster Lauf Slalom 13.30 Uhr: Zweiter Lauf Slalom anschl. Siegerehrung Slalom Zielgelände



Werden die Hahnenkamm-Rennen aus Kitzbühel live im TV und als Livestream übertragen?

Ja. Alle Rennen aus dem nordöstlichen Teil von Tirol werden live im TV und auch online als Stream übertragen. Federführend ist an diesem Wochenende das ZDF. Auch Eurosport nutzt seine Übertagungsrechte für die Rennen in Kitzbühel. In machen Teilen von Bayern und auch im Allgäu ist ORF 1 zu empfangen. Logisch, dass auch in der Wintersportnation Österreich die berühmten Hahnenkammrennen live übertragen werden.

Der Eurosport Player wurde nach Jahren zum 13. Januar 2023 eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich seitdem mit denselben Zugangsdaten bei eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr ab dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.

Freitag, 20. Januar: ab 11.20 Uhr im ZDF und im Livestream mit Reporter Michael Pfeffer, Experte Marco Büchel sowie Moderatorin Lena Kesting; ab 10.55 Uhr bei ORF 1 mit Kommentar von Oliver Polzer, Co-Kommentar von Armin Assinger und der Moderation von Rainer Pariasek; ab 11.30 Uhr auf Eurosport 2.

Live-Übertragung der Abfahrt der Herren am Samstag, 21. Januar: ab 11.20 Uhr im ZDF und im Livestream mit Reporter Michael Pfeffer, Experte Marco Büchel sowie Moderatorin Lena Kesting; ab 10.55 Uhr bei ORF 1 mit Kommentar von Oliver Polzer, Co-Kommentar von Armin Assinger und der Moderation von Rainer Pariasek, ab 11.30 Uhr auf Eurosport 2.

Live-Übertragung des Slaloms der Herren am Sonntag, 22. Januar: ab 10.15 Uhr im ZDF und im Livestream der erste Durchgang und ab 13.35 Uhr der zweite Durchgang mit Reporter Michael Pfeffer, Experte Marco Büchel sowie Moderatorin Lena Kesting; ab 10 Uhr bei ORF 1 der erste Durchgang und ab 12.50 Uhr der zweite Lauf mit Kommentar von Oliver Polzer, Co-Kommentar von Thomas Sykora, einer Moderation von Rainer Pariasek mit der Analyse von Benjamin Raich, ab 10.30 Uhr und ab 13 Uhr auf Eurosport 2.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Webseite der FIS veröffentlicht. Hier sind auch die Ergebnisse der Rennen einzusehen.