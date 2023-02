Ski-WM: So sehen Sie Dienstag die Kombination der Männer live im TV und Stream

In Frankreich starten die Männer bei der 47. Alpinen Ski-WM. Los geht's mit der Herren-Kombination. Alle Infos zu TV-Übertragung und Online-Stream.

06.02.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Frankreich ist 2023 Gastgeber der 47. Ski-Alpin-Weltmeisterschaft. In 13 Wettbewerben geht es um Gold, Silber und Bronze. Am ersten Wettkampftag im Skigebiet Trois Vallées waren die Damen dran mit der Kombination der Frauen. Heute legen die Herren nach mit ihrer Kombination aus Super-G und Slalom. Titelverteidiger ist der Österreicher Marco Schwarz. Als Favoriten gelten heute der Schweizer Marco Odermatt, der Franzose Alexis Pinturault und Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen.

Die Herren fahren in Courchevel und werden auf der neuen Piste "Eclipse" auf die Jagd nach Edelmetall gehen. Beide Orte liegen in den französischen Alpen und sind nur eine knappe halbe Autostunden voneinander entfernt.

Die Frauen ermitteln in Méribel auf dem "Roc de Fer" ihre Medaillengewinnerinnen. Hier finden neben Kombination, Super-G, Abfahrt sowie Riesenslalom (1830 Höhenmeter) als auch Slalom der Frauen auch die Parallel-Events (auf 1555 Metern) statt.

Hier läuft heute die Kombination der Herren im TV und Stream

ZDF, 10.45 bis 12 Uh r Kombinations-Super-G der Männer bei der Alpinen Ski-WM aus Méribel (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel)

r Eurosport, 10.45 Uhr Kombinations-Super-G der Herren

ORF 1, 10.55 Uhr Alpine Kombination Herren Super G (Kommentar: Oliver Polzer. Co-Kommentar: Armin Asssinger. Moderation: Rainer Pariasek)

ZDF, 14.15 bis 15.30 Uhr Kombinations--Slalom der Herren (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel)

Eurosport, 14.15 Uh r Kombinations--Slalom der Männer

ORF 1, 14.25 Uhr Alpine Kombination Herren Slalom (Kommentar: Oliver Polzer. Co-Kommentar: Thomas Sykora. Moderation: Rainer Pariasek)



Übertragen werden die Rennen auch online im Stream. Der Super G der Kombination läuft genauso im ZDF als Stream wie der folgende Kombinations-Slalom sowie auf den privaten Streaming-Diensten eurosport.de, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Alpine Ski WM 2023 in Frankreich im Überblick: Zeitplan, Titelverteidiger:in