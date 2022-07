Kopie von Einfach mega: allgaeu.life exklusiv im neuen Alpinzentrum in Kempten

Ihr wollt auf Tour gehen? Dann haben wir einen heißen Tipp parat - und er führt ausnahmsweise nicht in die Berge: Am Sonntag (ab 9 Uhr) wird in Kempten das neue Alpinzentrum der DAV-Sektion Allgäu-Kempten eröffnet. Die größte Boulder- und Kletterhalle im Allgäu bietet 3.300 Quadratmeter Kletterfläche (2.000 Seilklettern, 1.300 Bouldern). Die "Hütte in der Stadt" sieht innen aus wie ein modernes Kunstwerk in gigantischer Dimension. Allein schon deshalb lohnt der Besuch. 15 Gründe, weshalb die Anlage mega ist, erfahrt ihr hier. Außerdem waren wir exklusiv mit der Video-Kamera dabei, als US-Kletterstar Tommy Caldwell die Routen testete.

21.07.2022 | Stand: 11:22 Uhr