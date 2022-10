Lakers-Problem nach zweiter NBA-Pleite: Zu wenig gute Werfer

Die NBA-Saison der Los Angeles Lakers ist gerade Mal zwei Spiele alt, da ist ein Problem der Mannschaft des derzeit verletzten Dennis Schröder schon offensichtlich.

Die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James haben auch das Stadtduell mit den Los Angeles Clippers verloren.

Das 97:103 verdeutlichte dabei ein schon nach zwei Saisonspielen offensichtliches Problem des NBA-Rekordmeisters, bei dem Nationalspieler Dennis Schröder weiter verletzt fehlt: Das Team wirft schlecht. Wie schon beim 109:123 zum Auftakt gegen Titelverteidiger Golden State Warriors war die Wurfquote vieler Profis miserabel. Die beiden Aufbauspieler Russell Westbrook und Patrick Beverley trafen insgesamt nur einen von 18 Versuchen und machten damit ihre defensiv starke Leistung zunichte.

James hatte schon nach der Auftaktniederlage vergleichsweise deutlich darauf hingewiesen, dass die Lakers keine Mannschaft seien, "die aus großartigen Werfern gebaut ist". Er selbst traf sieben von 17 Versuchen und kam auf 20 Punkte, Anthony Davis schaffte 25 und Lonnie Walker IV kam auf 26 Zähler. Niemand sonst kam auf mehr als acht Punkte.

Schröder fehlt noch länger

Schröder fehlt den Lakers wegen einer Operation am Daumen. Das Team rechnet mit drei bis vier Wochen Ausfallzeit, er selbst will es in zwei bis drei Wochen schaffen.

Die Clippers freuten sich dagegen nicht nur über den ersten Sieg zum Start in die Saison, sondern auch über das Comeback der lange verletzten Kawhi Leonard und Paul George sowie zweistellige Punkte für sechs Profis.

Im anderen Spiel des Tages holten die Milwaukee Bucks einen knappen Sieg gegen die Philadelphia 76ers, die damit wie die Lakers die beiden ersten Spiele der Saison verloren. Beim 90:88 kam Giannis Antetokounmpo auf 21 Punkte und 13 Rebounds.