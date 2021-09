Lars Gindorf bekam beim Drittliga-Aufsteiger SC Freiburg II keinen Vertrag mehr. Nun soll der 20-jährige Mittelfeldspieler dem FCM weiterhelfen.

14.09.2021 | Stand: 18:43 Uhr

Die 0:1-Niederlage des FC Memmingen am vergangenen Freitag gegen den TSV Buchbach brachte den Zuschauern und den Vereinsverantwortlichen doch so manche Erkenntnis. Dass der Bratwurstsemmel eben doch am besten im Stadion schmeckt, dass keine Fans so leidenschaftlich schimpfen wie die des FCM – und dass Viertliga-Fußball unter Flutlicht gerade nach der langen Corona-Pause Balsam auf die lange geschundene Fanseele ist.