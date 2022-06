Der Laver Cup 2024 findet in Berlin statt. Das teilten die Organisatoren des Show-Events mit.

Das Duell zwischen den besten Tennisprofis aus Europa gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt soll vom 20. bis 22. September 2024 in der Mercedes Benz-Arena ausgetragen werden.

In diesem Jahr wird in London gespielt, im kommenden Jahr ist dann Vancouver Gastgeber. Letztes Jahr gewann Alexander Zverev in Boston das Turnier.