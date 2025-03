Ex-Rocker will British Open der Golfer aufmischen

Ein Ex-Rocker will die 153. British Open im edlen Club Royal Portrush aufmischen - zumindest sportlich. Der australische Golfprofi Ryan Peake, der in seiner Vergangenheit Mitglied einer berüchtigten Motorradbande war, hat sich für das traditionsreiche Major-Turnier vom 17. bis 20. Juli in Nordirland qualifiziert. Seinen Sieg bei der New Zealand Open in Queenstown bezeichnete der 31-Jährige mit den stark tätowierten Armen als «lebensverändernd».

Peakes Lebensweg war bislang alles andere als leicht: In seiner Jugend galt er als vielversprechendes Golf-Talent und war Teamkollege des British-Open-Champions Cameron Smith. Im Alter von 21 Jahren wurde er wegen Körperverletzung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Peake war zu dem Zeitpunkt Mitglied der geächteten Rebels-Gang in Australien.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kehrte er zum Golf zurück. Mit Hilfe seines früheren Trainers und der Unterstützung seiner Familie begann er, seine sportliche Karriere wieder aufzubauen - mit nun großem Erfolg. «Ich wusste immer, dass ich es schaffen kann, aber es war nur eine Frage der Zeit, wann ich es tun würde», sagte Peake nach seinem Premierensieg. Erst zwei Tage vor Turnierbeginn am vorigen Donnerstag hatten Neuseelands Behörden ihm die Einreise gestattet.

Icon Vergrößern Ryan Peake jubelt über seinen Sieg bei der New Zealand Open. Foto: Michael Thomas/PHOTOSPORT/AAP Image/dpa Icon Schließen Schließen Ryan Peake jubelt über seinen Sieg bei der New Zealand Open. Foto: Michael Thomas/PHOTOSPORT/AAP Image/dpa