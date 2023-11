Leclerc rast zur Pole in Las Vegas

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich die erste Pole Position seit der Formel-1-Rückkehr nach Las Vegas gesichert.

18.11.2023 | Stand: 10:10 Uhr

Der Monegasse verwies in der Qualifikation auf dem Flutlichtkurs seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz, der allerdings schon am Vortag mit einer Startplatzstrafe von zehn Rängen belegt wurde. Es war die fünfte Pole von Leclerc in dieser Saison und die 23. insgesamt.

Dritter nach einer unspektakulären Qualifikation wurde Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der aber wegen der Strafe von Sainz eine Position nach vorne rückt. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Haas-Pilot Nico Hülkenberg waren vorzeitig ausgeschieden. Die Formel 1 war zuvor 1981 und 1982 in Las Vegas gefahren.