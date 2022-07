Leclerc startet in Frankreich von der Pole Position

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in das Formel-1-Rennen in Frankreich. Der Monegasse sicherte sich am Samstag in Le Castellet in der Qualifikation überlegen die Pole Position vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.

dpa

23.07.2022 | Stand: 17:12 Uhr