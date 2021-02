Leipzig patzt gegen Mainz - Tor-Feuerwerk der Frankfurter Eintracht

Vorlage für den FC Bayern: Verfolger Leipzig verliert in Mainz mit 3:2. Die Eintracht schießt die Arminia ab.

23.01.2021 | Stand: 17:32 Uhr

Der Tabellen-Vorletzte FSV Mainz 05 hat zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt und gegen RB Leipzig gewonnen. Die Rheinhessen setzten sich am Samstag gegen die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:2 (2:2) durch. RB bleibt mit 35 Punkten trotz der Niederlage auf Platz zwei hinter dem FC Bayern München (39), der erst am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Schalke 04 antritt und mit einem Sieg seinen Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen kann.

Der Tabellendritte Bayer Leverkusen (32) verlor zu Hause gegen Wolfsburg mit 0:1 (0:1). Der VfL (32) verbesserte sich damit auf Champions-League-Platz vier vor Mönchengladbach (31).

Auch Dortmund verliert

Im Baden-Württemberg-Derby setzte sich der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 (2:1) durch. Drei Tage nach dem Sieg gegen den VfB musste sich Arminia Bielefeld klar mit 1:5 (1:3) Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Der FC Augsburg kam zu einem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Union Berlin. Zum Auftakt des 18. Spieltages hatte Borussia Dortmund am Freitagabend 2:4 bei Borussia Mönchengladbach verloren.