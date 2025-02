Das ist ZDF-Moderatorin Lena Kesting privat

Lena Kesting ist das Gesicht des ZDF beim Skispringen in diesem Winter. Die ehemalige Leistungsschwimmerin vom Niederrhein moderiert für das ZDF die Übertragungen vom Weltcup und von der Vierschanzentournee 2024/25.

Lena Kesting löste bereits im vergangenen Winter Routinier Norbert König ab. Wie tickt Lena Kesting privat? Wie alt ist Lena Kesting? Wer ist Lena Kesting? Hier werden die wichtigsten Fragen rund um die ZDF-Moderatorin beantwortet.

Frischer Wind an der Schanze dank Lena Kesting

Lena Kesting ist mit gerade mal 30 Jahren schon eine erfahrene TV-Sportmoderatorin. Stellvertretend für ihre Leidenschaft für den Sport gilt ein Zitat auf der Website der ehemaligen Studentin der Sportjournalistik: "Olympische Spiele, Fußball-Europameisterschaft oder Wintersport-Weltcups – für das ZDF berichte ich von den größten Sportereignissen der Welt. Und ich liebe es!" So heißt es auf der Website von Lena Kesting.

Lena Kesting ist Zuschauerinnen und Zuschauern beim ZDF schon von anderen Formaten bestens bekannt. Als Reporterin berichtete die 30-Jährige aus dem deutschen Lager bei der Fußball-WM der Frauen in Australien. Auch von den Olympischen Winter- und Sommerspielen in Peking und Tokio berichtete die ehemalige Studentin der Sportjournalistik. Lena Kesting ist außerdem als Sport-Moderatorin im ZDF-Morgenmagazin im Einsatz. Das ZDF wechselt sich beim Morgenmagazin im Wochenrhythmus ab mit der ARD.

Lena Kesting hat ein Faible für den Sport

Nervosität kennt Kesting nicht, wenn sie beim ZDF-Morgenmagazin im Studio moderiert. "Da bin ich nicht mehr nervös, weil es dort eine gewisse Routine gibt. Wenn es etwas ganz Besonderes ist, wie zum Beispiel bei Olympia, kribbelt es schon noch ein bisschen mehr", sagte Lena Kesting in einem Interview mit dem Kölner Express. Dort berichtete Kesting auch über ihr Faible für den Wintersport, der ihr in ihrem Job als Moderatorin beim Skispringen im ZDF sicher hilft: "Als ich klein war, lief bei uns an den Wintersport-Wochenenden immer von morgens bis abends der Fernseher."

In den sozialen Medien aktiv ist Lena Kesting auch. Auf Instagram gewährt die sportbegeisterte Lena Kesting Einblicke in ihren Alltag. Sie postet dort längst nicht nur Momente aus ihrem beruflichen Leben als Moderatorin. Lena Kesting lässt ihre Follower auf Instagram auch an privaten Momenten teilhaben: zum Beispiel vom Besuch beim Münchner Oktoberfest, einer Känguru-Begegnung oder Fotos vom Essen in einem Restaurant.

Severin Freund als ZDF-Skisprung-Experte an der Seite von Lena Kesting

Skisprung-Experte an der Seite von Lena Kesting ist Severin Freund. Freund löste im Frühjahr 2023 den ehemaligen ZDF-Experten und früheren Weltklasse-Skispringer Toni Innauer ab. Ex-Weltmeister Severin Freund hatte im März 2022 seine Skisprung-Karriere beendet. Er gewann 2014/2015 den Gesamtweltcup, wurde u.a. Einzel-Weltmeister bei der Nordischen Ski-WM 2015. Außerdem flog Freund zu Gold bei Olympia 2014.

Ob sie - außer Severin - auch einen richtigen Freund hat, ist nicht bekannt: Ihr Privatleben behält Lena Kesting für sich, über ihren Beziehungs-Status spricht sie nicht.

ZDF-Moderatorin Lena Kesting in Zahlen und Fakten

Lena Kesting bei Instagram (28.500 Follower, Stand Januar 2025)

Lena Kesting Website

Geburtstag: geboren am 20. März 1994 in Nordrhein-Westfalen in Viersen am Niederrhein

2012 bis 2016 Studium Sportjournalistik in Köln

2018 bis 2019 Moderatorin SAT1 NRW

seit 2019 TV- und Onlineredakteurin ZDF-Sportredaktion

seit September 2020 (Sport-)Moderatorin "ZDF-Morgenmagazin"

2021 Reporterin Schwimmen bei den Olympischen Spielen in Tokio

2022 Moderation Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen in Peking

Saison 2022/2023 Moderation Weltcup Ski alpin und Alpine Ski-WM in Courchevel und Méribel

2023 "sportstudio live: FIFA Frauen-WM 2023" in Australien und Neuseeland

seit Saison 2023/2024 Moderation "sportstudio live: Skispringen"