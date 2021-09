Leverkusen gewinnt in Stuttgart - BVB siegt gegen Union

Leverkusen in der Erflogsspur: Auch gegen Stuttgart siegt die Werkself trotz Unterzahl. Der BVB feiert gegen Union die beiden Treffer von Haaland.

19.09.2021 | Stand: 19:30 Uhr

Dank eines Traum-Starts und trotz einstündiger Unterzahl ist Bayer Leverkusen in die Champions-League-Ränge der Fußball-Bundesliga zurückgeklettert. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann am Sonntag beim VfB Stuttgart mit 3:1 (2:1). Robert Andrich (2. Minute), Patrik Schick (19.) und der starke Nationalspieler Florian Wirtz (70.) erzielten vor 23 450 Zuschauern die Tore für die Werkself. Für die Gastgeber, die seit dem 5:1 gegen Fürth am ersten Spieltag nicht mehr gewonnen haben und ins untere Drittel der Tabelle rutschten, traf Orel Mangala (38.). In der 30. Minute sah Bayers Andrich für ein Foulspiel die Rote Karte.

Stuttgart gegen Leverkusen: Erstes Tor schon nach 2 Minuten

"Wir haben drei Punkte gemacht mit einer hässlichen Leistung", urteilte Bayer-Torwart Lukas Hradecky. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Leverkusens Mitchel Bakker unbedrängt von der linken Seite flanken durfte und Andrich den Ball vom Fünfmeterraumeck aus einnickte. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten - und beeindruckte den VfB spürbar. Die Werkself kontrollierte die Partie, auch wenn sie sich nur wenige wirklich gute Chancen erarbeitete. Eine davon nutzte Schick zu seinem vierten Saisontor. Nach beherztem Antritt von Florian Wirtz, der Gegenspieler Marc Oliver Kempf auf der rechten Seite frech überlupfte und dann scharf in die Mitte passte, musste der Tscheche nur noch einschieben.

Perfekte BVB-Woche: 4:2 gegen Union Berlin mit Haaland-Doppelpack

Vor dem emotionalen Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach hat Trainer Marco Rose mit seinem neuen Club Borussia Dortmund eine perfekte Woche mit dem dritten Sieg binnen acht Tagen gekrönt. Beim 4:2 (2:0) am Sonntag zeigte der BVB dem bis dahin noch ungeschlagenen 1. FC Union Berlin zunächst deutlich die Grenzen auf, machte es zum Ende aber noch einmal unnötig spannend. Wieder fingen sich die Dortmunder zudem gegen lange harmlose Berliner Gegentore: Max Kruse per Foulelfmeter (57. Minute) und der für ihn eingewechselte Andreas Voglsammer (81.) waren für Union erfolgreich.

Raphaël Guerreiro mit einem Volley-Traumtor (10.) und natürlich Torgarant und Bundesliga-Topscorer Erling Haaland mit seinem sechsten und siebten Treffer im fünften Saisonspiel (24./83.) schossen die Tore für den BVB. Zudem unterlief Union-Kapitän Marvin Friedrich ein Eigentor (52.).

Die Westfalen bleiben damit mit zwölf Punkten nur einen Zähler hinter Bayern München. In der kommenden Woche steht Rose mit dem BVB dann das emotional aufgeladene Prestigeduell in Gladbach bevor, wo der Dortmunder Coach mit heftigen Fan-Reaktionen nach seinem Wechsel im Sommer rechnen muss.

