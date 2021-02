Lewandowski trifft doppelt: FC Bayern nach 2:0 im Finale der Club-WM

Der FC Bayern München steht dank Weltfußballer Robert Lewandowski im Endspiel der Club-Weltmeisterschaft in Katar und kann dort seinen sechsten Titel gewinnen.

08.02.2021 | Stand: 21:11 Uhr

Der deutsche Fußball-Rekordmeister siegte am Montag mit 2:0 (1:0) gegen Al Ahly SC aus Ägypten. Vor rund 12 000 Zuschauern sorgte Lewandowski mit zwei Toren für den ungefährdeten Erfolg (17./86. Minute). Im Finale treffen die Bayern am Donnerstag (19.00 Uhr) auf Tigres UANL aus Mexiko.

Das Münchner Team von Trainer Hansi Flick will nach dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League sowie zwei Supercup-Siegen seine Trophäensammlung komplettieren.

Der Matchwinner war wieder mal Weltfußballer Robert Lewandowski. Der 32 Jahre alte Pole führte den dominierenden Champions-League-Sieger mit seinen Treffern in der 17. und 85. Minute in das Endspiel an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko.

Am 26. Geburtstag von Nationalspieler Joshua Kimmich passte im Ahmad-bin-Ali-Stadion auch der äußere Rahmen: Beim Anpiff am späten Abend Ortszeit war es immer noch angenehm warm. Der Rasen in der WM-Arena für 2022 war in einem Topzustand, was die spielbestimmenden Bayern begünstigte. Und die 12 000 erlaubten Zuschauer sorgten in Pandemie-Zeiten für eine echte Abwechslung zu den Geisterspielen in Europa. Die so sehr vermisste Fußball-Atmosphäre stimulierte auch die Münchner, obwohl der Großteil der Fans Al Ahly laustark anfeuerte.

Afrikas Champion war aber fast nur mit Verteidigen beschäftigt. Die Bayern griffen pausenlos an. Kingsley Coman gefiel als Antreiber. Flicks weißes Ballett hatte mit Kimmich und Nebenmann Marc Roca die Kontrolle im Mittelfeld und ließ kaum Konter zu. Kapitän Manuel Neuer verlebte im Tor einen geruhsamen Abend. Auf Vorlage von Serge Gnabry traf Lewandowski aus rund acht Metern frühzeitig mit der Innenseite.

Das Nachlegen versäumten die Münchner aber trotz etlicher Torchancen bis zur Schlussphase, als Torjäger Lewandowski eine präzise Flanke des eingewechselten Leroy Sané aus kurzer Distanz einköpfte. Flick konnte sich den Luxus leisten, in der zweiten Hälfte munter zu wechseln und so Kraftreserven für das Endspiel zu sparen.

FC Bayern peilt den Titel-Sixpack an

Gegen die Tigres aus Mexiko können die Bayern das Erfolgsjahr 2020 nun nachträglich mit dem Gewinn der Club-WM abrunden; nach Meistertitel, Pokalsieg, ChampionsLeague-Triumph sowie dem Gewinn des nationalen und europäischen Supercups. "Man kann das gesamte Paket schnüren", sagte Angreifer Thomas Müller. Diesen Titel-Sixpack konnte bislang nur der FC Barcelona mit Trainer Pep Guardiola 2009 bejubeln. Endspielgegner Tigres hatte sich im ersten Halbfinale mit 1:0 gegen Südamerikas Champion Palmeiras Sao Paulo durchgesetzt.

Bilderstrecke

FC Bayern München: Triple und zwei Supercups gewonnen - und jetzt auch noch die Klub-WM?

1 von 11 Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa 2 von 11 Thomas Müller (links) gratuliert Torschütze Robert Lewandowski (Zweiter von links). Kingsley Coman und David Alaba (rechts) stehen auch schon an. Die Saison schloss der FC Bayern schließlich mit 13 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund ab. Bild: Christian Charisius, dpa Thomas Müller (links) gratuliert Torschütze Robert Lewandowski (Zweiter von links). Kingsley Coman und David Alaba (rechts) stehen auch schon an. Die Saison schloss der FC Bayern schließlich mit 13 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund ab. Bild: Christian Charisius, dpa 3 von 11 Den DFB-Pokal gewannen die Bayern am 4. Juli 2020 im Olympiastadion Berlin mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen zum insgesamt 20. Mal. Bild: Annegret Hilse, dpa Den DFB-Pokal gewannen die Bayern am 4. Juli 2020 im Olympiastadion Berlin mit 4:2 gegen Bayer Leverkusen zum insgesamt 20. Mal. Bild: Annegret Hilse, dpa 4 von 11 Münchens Serge Gnabry jubelt, nachdem er das zweite Tor seiner Mannschaft im Pokalfinale erzielt hat. Weitere Tore schossen David Alaba und Robert Lewandowski. Bild: John Macdougall, dpa Münchens Serge Gnabry jubelt, nachdem er das zweite Tor seiner Mannschaft im Pokalfinale erzielt hat. Weitere Tore schossen David Alaba und Robert Lewandowski. Bild: John Macdougall, dpa 5 von 11 Mit dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League am 23. August 2020 in Lissabon gelang dem FC Bayern das zweite Triple (nach 2013) der Vereinsgeschichte. Bei der Party nach dem Spiel feiert Thiago (Mitte) vom FC Bayern mit dem Pokal. Bild: Marco Donato, dpa Mit dem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League am 23. August 2020 in Lissabon gelang dem FC Bayern das zweite Triple (nach 2013) der Vereinsgeschichte. Bei der Party nach dem Spiel feiert Thiago (Mitte) vom FC Bayern mit dem Pokal. Bild: Marco Donato, dpa 6 von 11 Außerdem gewannen die Bayern als erster Verein alle Spiele in einem Champions-League-Wettbewerb. David Alaba und Joshua Kimmich (oben), freuten sich bei der Party nach dem Spiel sichtlich über das Triple. Bild: Marco Donato, dpa Außerdem gewannen die Bayern als erster Verein alle Spiele in einem Champions-League-Wettbewerb. David Alaba und Joshua Kimmich (oben), freuten sich bei der Party nach dem Spiel sichtlich über das Triple. Bild: Marco Donato, dpa 7 von 11 Der FC Bayern holt am 24. September 2020 gegen Sevilla im UEFA Supercup den nächsten Titel in Serie. Mit 2:1 nach Verlängerung besiegen die Bayern Sevilla in Budapest. Die Tore schossen Leon Goretzka (34. Minute) und das ausschlaggebende Tor per Kopfball in der 104. Minute Javi Martínez. Bild: Laszlo Balogh, dpa Der FC Bayern holt am 24. September 2020 gegen Sevilla im UEFA Supercup den nächsten Titel in Serie. Mit 2:1 nach Verlängerung besiegen die Bayern Sevilla in Budapest. Die Tore schossen Leon Goretzka (34. Minute) und das ausschlaggebende Tor per Kopfball in der 104. Minute Javi Martínez. Bild: Laszlo Balogh, dpa 8 von 11 Bayerns Javi Martinez (Zweiter von links) jubelt über sein Tor zum 2:1. Mit je fünf Titelgewinnen sind der FC Barcelona und der AC Mailand die Rekordsieger beim UEFA Supercup. Mit seinem nach 2013 nunmehr zweiten Titel teilt sich der FC Bayern mit dem RSC Anderlecht, Juventus Turin und dem FC Valencia den siebten Platz. Bild: Laszlo Balogh, dpa Bayerns Javi Martinez (Zweiter von links) jubelt über sein Tor zum 2:1. Mit je fünf Titelgewinnen sind der FC Barcelona und der AC Mailand die Rekordsieger beim UEFA Supercup. Mit seinem nach 2013 nunmehr zweiten Titel teilt sich der FC Bayern mit dem RSC Anderlecht, Juventus Turin und dem FC Valencia den siebten Platz. Bild: Laszlo Balogh, dpa 9 von 11 DFL-Supercup: Mit dem 3:2-Sieg des FC Bayern über Borussia Dortmund am 30. September 2020 in der Münchner Allianz Arena feierte der Verein seinen fünften Titel in einem Jahr. Bild: Sven Hoppe, dpa DFL-Supercup: Mit dem 3:2-Sieg des FC Bayern über Borussia Dortmund am 30. September 2020 in der Münchner Allianz Arena feierte der Verein seinen fünften Titel in einem Jahr. Bild: Sven Hoppe, dpa 10 von 11 Münchens Joshua Zirkzee, Joshua Kimmich und Alphonso Davies (von links) feiern mit der Trophäe den fünften Titelgewinn in einem Jahr. Es ist damit der achte DFL-Supercup-Titel für den Verein - Rekord. Bild: Sven Hoppe, dpa Münchens Joshua Zirkzee, Joshua Kimmich und Alphonso Davies (von links) feiern mit der Trophäe den fünften Titelgewinn in einem Jahr. Es ist damit der achte DFL-Supercup-Titel für den Verein - Rekord. Bild: Sven Hoppe, dpa 11 von 11 Niklas Süle (Dritter von links) und die anderen Bayern-Spieler bei der Ankuft am Flughafen in Doha. Sollte der FC Bayern am Montag das Halbfinale der Klub-WM in Katar gegen den ägyptischen Verein Al Ahly SC gewinnen, fehlt nur noch der Sieg gegen den mexikanischen Verein Tigres UANL am Donnerstag, 11. Februar. Damit hätte der FC Bayern als erster deutscher Verein - und wie international bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009 - den sechsten Titel innerhalb eines Jahres gewonnen. Bild: dpa Niklas Süle (Dritter von links) und die anderen Bayern-Spieler bei der Ankuft am Flughafen in Doha. Sollte der FC Bayern am Montag das Halbfinale der Klub-WM in Katar gegen den ägyptischen Verein Al Ahly SC gewinnen, fehlt nur noch der Sieg gegen den mexikanischen Verein Tigres UANL am Donnerstag, 11. Februar. Damit hätte der FC Bayern als erster deutscher Verein - und wie international bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009 - den sechsten Titel innerhalb eines Jahres gewonnen. Bild: dpa 1 von 11 Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa Am 16. Juni 2020, dem 32. Spieltag der Bundesliga 2019/2020, gewann der FC Bayern München mit seinem 1:0-Sieg über Bremen zum achten Mal in Folge und zum 30. Mal insgesamt den Deutschen Meistertitel. Bild: Kai Pfaffenbach, dpa

Die Club-WM, die die Bayern erstmals 2013 gewinnen konnten, ist sportlich nicht der hochwertigste Fußball-Wettbewerb. Aber die historische Sechs-Titel-Aussicht macht die Bayern richtig "heiß", wie der für seinen Ehrgeiz bekannte Kimmich in Doha erzählte. An ihrer Entschlossenheit ließen die Münchner gegen Al Ahly nie Zweifel aufkommen, auch wenn das 2:0 die Überlegenheit in Zahlen nur gering ausdrückte. Erstmals seit dem Gewinn des UEFA-Supercups gegen den FC Sevilla Ende September in Budapest spielten die Münchner auch wieder vor Publikum, das Maske tragen musste und getestet worden war.

