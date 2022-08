Lewis Hamilton steigt bei Denver Broncos ein

"Das ist eine einmalige Gelegenheit, Einfluss auf den Sport zu nehmen und mit einer Weltklasse-Mannschaft zu arbeiten", schrieb der 37-Jährige bei Instagram. Er wolle als "Beispiel für den Wert einer diverseren Führung überall im Sport dienen", fügte der Brite hinzu.

“We're delighted to welcome Seven-Time Formula One World Champion Sir @LewisHamilton to our ownership group. He is a champion competitor who knows what it takes to lead a winning team.”



Statement from Rob Walton on behalf of the Walton-Penner Family Ownership Group: pic.twitter.com/kl2z04lKyk