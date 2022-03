Nur vier Wochen nach seiner Knie-Op: Manuel Neuers Comeback zeichnet sich ab

Wird der FC Bayern München bei seinem Spiel gegen den RB Salzburg am Dienstag auf Manuel Neuer zurückgreifen können? Der Torwart zeigt sich jedenfalls fit.

07.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg mit Kapitän Manuel Neuer bestritten. Der Fußball-Nationaltorhüter hechtete am Montag auf dem Vereinsgelände mit vollem Einsatz nach den von Torwartcoach Toni Tapalovic geschossen Bällen. Damit zeichnet sich ein Comeback des 35-jährigen Neuer am Dienstag (21.00 Uhr) nur vier Wochen nach einer Operation am rechten Knie ab. Allerdings waren lediglich die ersten 15 Minuten der Übungseinheit zugänglich für Medienvertreter.

Trainer Julian Nagelsmann hatte Neuer nach dem ersten Teamtraining am vergangenen Freitag noch nicht sofort wieder im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen einsetzen wollen. Einen Kaltstart gegen Salzburg nannte er aber schon zu diesem Zeitpunkt "ein kleines Ziel".

Bayern Münchens Torwart: Reha und Aufbautraining von Neuer verlief optimal

Beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg hatte Sven Ulreich im Bayern-Tor gestanden. Neuer spielte zuletzt am 5. Februar beim 3:2 in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Nach dem Eingriff am Meniskus war zunächst von einer Pause von mehr als einem Monat ausgegangen worden. Neuers Reha und das Aufbautraining verliefen aber optimal. (Lesen Sie auch: Schalke-Vorstand Schröder: Gazprom-Trennung "alternativlos")

Gegen Salzburg kann Coach Nagelsmann in der Abwehr auch wieder Weltmeister Lucas Hernández einsetzen. Der Franzose hatte am Wochenende beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen wegen einer Gelbsperre aussetzen müssen. Weiter fehlen werden die Leistungsträger Leon Goretzka und Alphonso Davies. (Lesen Sie auch: RB Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV gegen Freiburg)