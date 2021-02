Torwart Maximilian Meier hat bei seinen ersten DEL2-Einsätzen für den ESV Kaufbeuren Eindruck hinterlassen. Wie der 21-Jährige den Konkurrenzkampf bewertet.

Von Thomas Schreiber

29.01.2021 | Stand: 11:46 Uhr

Die Verpflichtung von Maximilian Meier als weiteren Torhüter beim ESV Kaufbeuren hat sich bisher durchaus bezahlt gemacht. Bei seinen bisherigen vier Einsätzen ging der ESVK dreimal als Sieger vom Eis – und das in einer Zeit, in der die Joker ihren Anhang nicht gerade mit Siegen am Stück verwöhnen.