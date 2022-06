Medien: Borussia Dortmund vor Verpflichtung von Haller

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll laut Medienberichten vor der Verpflichtung von Angreifer Sébastien Haller vom niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam stehen.

21.06.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Nach Informationen des TV-Senders Sport1 ist sich der BVB mit dem früheren Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt bereits über einen Fünfjahresvertrag einig. Demnach soll Ajax Amsterdam ein Angebot der Borussia über eine Ablösesumme in Höhe von 33 Millionen Euro für Haller noch prüfen.

Nationalspieler der Elfenbeinküste

Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet, dass sich die Clubs bezüglich einer Einigung annähern. Verhandelt werde auch über weitgehend garantierte Bonuszahlungen. Laut weiteren Informationen sei Haller bereit, seinen Urlaub in der Elfenbeinküste zu unterbrechen, um zeitnah den medizinischen Test für die Verpflichtung in Dortmund zu absolvieren. Bei Ajax hat der Nationalspieler der Elfenbeinküste noch einen Vertrag bis 2024.

Haller, der am Mittwoch 28 Jahre alt wird, soll in Dortmund den Abgang von Top-Torjäger Erling Haaland zu Manchester City kompensieren. Er schoss in 132 Erstligaspielen für den FC Utrecht und Amsterdam 73 Tore. Hinzu kommen elf Treffer in acht Champions-League-Spielen für Ajax. Für Eintracht Frankfurt erzielte er zwischen 2017 und 2019 in 77 Spielen 33 Tore, bevor er zunächst zu West Ham United wechselte.

Für den Transfer von Haaland zu Manchester City hatte der Revierclub die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro kassiert.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-743153/3

Lesen Sie auch