Tennisspieler Daniil Medwedew hat das Masters-Turnier in Miami gewonnen. Der 27 Jahre alte Russe schlug im Endspiel den Italiener Jannik Sinner mit 7:5, 6:3. Medwedew gewann damit auch im sechsten Duell mit dem Südtiroler.

02.04.2023 | Stand: 21:44 Uhr

Der frühere Weltranglisten-Erste hatte das Finale durch einen Sieg gegen seinen Landsmann Karen Chatschanow erreicht, den er 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 bezwang.

Sinner hatte zuvor im Halbfinale überraschend den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 geschlagen. Da Alcaraz seinen Titel in Miami nicht verteidigen konnte, verliert der Spanier jetzt die Führung in der Weltrangliste wieder an den Serben Novak Djokovic.