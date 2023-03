Schockmoment bei Chelsea-Spiel: Allgäuerin Melanie Leupolz blutüberströmt

Im Champions-League-Viertelfinale zwischen Chelsea und Olympique Lyon bekommt Melanie Leupolz einen Schlag ab. Sie muss stark blutend vom Platz.

31.03.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Schockmoment in der Champions League: Beim Viertelfinal-Rückspiel der Frauen zwischen dem FC Chelsea und Olympique Lyon liegt Melanie Leupolz blutüberströmt auf dem Rasen.

Die 28-Jährige Allgäuerin wurde bei dem Spiel am Donnerstag in der 65. Minute von Lyon-Verteidigerin Danielle van de Donk an der Nase getroffen. Leupolz Nase begann sofort stark zu bluten. Die Mittelfeld-Spielerin setzte sich danach auf den Rasen und legte den Kopf in den Nacken, um die Blutung zu stoppen. Ärzte und Betreuer kamen hinzu und behandelten sie auf dem Spielfeld.

Melanie Leupolz musste nach dieser Szene während des Spiels ärztlich behandelt werden. Bild: Paul Terry, dpa

Champions-League-Viertelfinale: Melanie Leupolz von Chelsea verletzt

Es dauerte etwa vier Minuten, bis die Blutung gestoppt war. Nachdem Leupolz wieder stehen konnte, wurde sie ausgewechselt. Für sie kam die Waliserin Sophie Ingle auf den Platz. Auch ohne Melanie Leupolz gelang es ihren Teamkolleginnen vom FC Chelsea, Olymique Lyon mit 4:3 im Elfmeterschießen zu besiegen. Damit steht die Mannschaft im Halbfinale der Champions League.

Immerhin scheint Leupolz den Vorfall mit Humor zu nehmen. Sie postete auf Instagram eine Story und schrieb dazu (aus dem Englischen übersetzt): "Immerhin passt die Farbe meiner Nägel dazu."

Diese Instagram-Story postete Melanie Leupolz nach dem Spiel. Bild: Instagram @melanie_leupolz

Melanie Leupolz steht nach Babypause wieder auf dem Platz

Melanie Leupolz wurde in Wangen im Allgäu geboren und spielt seit der Saison 2020/21 für den englischen Erstligisten Chelsea FC Women. In den vergangenen Wochen machte sie vor allem wegen ihres Privatlebens Schlagzeilen. Im Herbst 2022 bekam sie einen Sohn - angeblich mit Ex-Fußball-Nationalspieler Sami Khedira, offiziell bestätigt ist dieses Gerücht nicht.

Nach ihrer Babypause ist Leupolz wieder seit Januar 2023 für Chelsea im Einsatz. Zudem ist sie seit dieser Woche wieder Teil des Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sie gehört zum 29-köpfigen Aufgebot der Vize-Europameisterinnen für die Länderspiele gegen die Niederlande am 7. April und und gegen Brasilien am 11. April. Und sie hat die Fußball-WM 2023 im Sommer fest im Blick. Im einem Interview auf der DFB-Homepage sagte sie, dass sie zeigen möchte, dass Karriere und Familie vereinbar sind.

