Messi: Auch Haaland und Mbappé werden Ballon d'Or gewinnen

Zum achten und wohl letzten Mal sichert sich Lionel Messi den Ballon d'Or. Der Argentinier hat eine klare Meinung, wer ihm in den kommenden Jahren folgen kann.

31.10.2023 | Stand: 07:40 Uhr

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist sich sicher, dass auch Erling Haaland und Kylian Mbappé in den kommenden Jahren beim Ballon d'Or gewinnen werden.

"Erling hätte es auch sehr verdient gehabt. Er hat die Premier League und die Champions League gewonnen und war gleichzeitig der beste Torschütze aller Zeiten. Diese Auszeichnung hätte heute auch Ihnen gehören können...", sagte Messi in Paris. Zum achten Mal hatte er kurz zuvor den Goldenen Ball für seine Leistungen erhalten. "Ich bin mir sicher, dass du es in den nächsten Jahren gewinnen wirst", ergänzte der 36-jährige Argentinier in Richtung des norwegischen Superstürmers Haaland.

Messi setzte sich bei der Wahl durch Journalisten vor Haaland von Manchester City auf Platz zwei und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain auf dem dritten Rang durch. "Haaland und Mbappé werden eines Tages den Ballon d’Or gewinnen", sagte Messi vom US-Club Inter Miami. Mitbesitzer David Beckham übergab die Auszeichnung an Messi und sprach danach von einer "großen Ehre".

WM-Triumph in Katar

Ausgezeichnet wurde Messi aber für seine Auftritte bei Ex-Club Paris und vor allem mit der Nationalmannschaft in der abgelaufenen Spielzeit. Bei der WM in Katar triumphierten die Südamerikaner in einem packenden Endspiel gegen Frankreich. Nach seiner Zeit bei PSG war der Superstar im Sommer in die USA zu Inter Miami gewechselt.

Als bester Deutscher reihte sich Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan auf Platz 14 ein, Jamal Musiala vom FC Bayern landete auf Rang 26. Bei den Frauen schaffte es Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg auf Rang sieben, der Goldene Ball ging erwartungsgemäß an die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona.