Die Kaufbeurerin geht nach ihrer Covid-19-Infektion an die Öffentlichkeit. Wie die Krankheit den Alltag des ehemaligen Taekwondo-Profis beeinflusst.

29.01.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Es sind nur wenige Stufen in ihrem Reihenhaus in Kaufbeuren, aber sie kosten Michaela Zimmermann viel Kraft. Dabei fing alles relativ harmlos an – mit den Symptomen eines grippalen Infekts, wie ihn viele kennen. Jetzt gibt es Tage, an denen der 45-Jährigen das Aufstehen schwer fällt. „Ich gehe ins Bad – und könnte mich gleich wieder hinlegen. Als ob der Akku bei zehn bis 20 Prozent ist“, sagt Zimmermann. Sie leidet seit Wochen an den schweren Folgen ihrer Corona-Infektion.