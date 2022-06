Mihambo holt sechsten nationalen Weitsprung-Titel

Malaika Mihambo ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat den sechsten Titel bei den deutschen Meisterschaften im Weitsprung gewonnen. Die 28 Jahre alte Olympiasiegerin von der LG Kurpfalz siegte mit einer Weite von 6,85 Meter vor Maryse Luzolo aus Königstein mit 6,60 Meter.

Auf Platz drei kam Mikaelle Assani aus Karlsruhe mit 6,54 Meter. Nach dem Saisoneinstand mit 7,09 Metern konnte Mihambo die Sieben-Meter-Marke nicht mehr übertreffen. Sowohl bei der WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/ USA als auch bei der EM im August in München geht sie als Titelverteidigerin an den Start.

Bei den Männern sicherte sich Fabian Heinle zum fünften Mal den Titel. Der 28-jährige Stuttgarter gewann mit 7,81 Metern. Damit verteidigte der EM-Zweite von 2018 seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, verfehlte die Normen für WM und EM in diesem Sommer aber deutlich. Maximilian Entholzner aus Passau verpasste seinen zweiten Erfolg nach 2020. Der deutsche Jahresbeste wurde mit 7,52 Metern Dritter hinter Oliver Koletzko aus Wiesbaden, der fünf Zentimeter weiter sprang. Zehnkämpfer Kai Kazmirek kam mit 7,18 Metern auf Rang acht.

Vier Jahre nach dem Europameistertitel an gleicher Stelle ist Mateusz Przybylko zum fünften Mal deutscher Meister im Hochsprung geworden. Der Leverkusener meisterte 2,30 Meter und bewies nach einem schwierigen vergangenen Jahr und einer Fußverletzung stark ansteigende Form.

Zwischenfall beim Hochsprung

Przybylko teilt sich den Titel mit Vorjahresmeister Tobias Potye aus München, der ebenfalls 2,30 Meter überquerte und dank dieser persönlichen Bestleistung die Norm für die Europameisterschaften in München im August schaffte. Przybylko ist als Titelverteidiger automatisch startberechtigt. Für die WM in Eugene beträgt die Qualifikationshöhe 2,33 Meter.

Während des Hochsprungs sorgte ein Zwischenfall für eine kurze Unterbrechung des Wettbewerbs. Zwei Personen drangen in den Innenraum ein und ketteten sich an die Hochsprung-Anlage im Olympiastadion an. Beide wurden weniger später von Sicherheitspersonal weggeführt.

Christoph Harting verpasst Podestplatz

Knapp sechs Jahre nach seinem Olympiasieg in Rio de Janeiro konnte Diskuswerfer Christoph Harting nicht mehr an seine einstige Bestform anknüpfen. Der Berliner Lokalmatador wurde mit 59,91 Metern Vierter und verpasste zumindest einen Podestplatz nur um einen Zentimeter. Nach einem seiner Versuche winkte der 32-Jährige kurz ab, bevor er den Wurfring verließ.

Den Titel holte zum zweiten Mal der Magdeburger Martin Wierig mit 64,25 Metern vor seinem Clubkollegen Henrik Janssen, der 62,88 Meter weit warf. Dritter wurde der Berliner Torben Brandt mit 59,92 Metern. Christoph Harting hatte zuletzt vor vier Jahren mit 66,98 Metern bei deutschen Meisterschaften gewonnen.