Patrick Eckers gehört mit seinem Team zu Deutschlands besten Strandfußballern. Wie der Mindelheimer das Finalturnier der Beachsoccer-Meisterschaft erlebt hat.

Von Dominik Schätzle

14.09.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Am Ende konnten sie sich von ihren mitgereisten Fans richtig feiern lassen. Die „Bavaria Beach Bazis“ haben bei der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft den dritten Platz erreicht. Einer von ihnen ist Patrick Eckers, der aus Mindelheim kommt und im „normalen“ Fußball-Leben für den TSV Mindelheim in der Bezirksliga spielt. Das Finalturnier am Strand in Warnemünde war auch für ihn etwas ganz Besonderes.