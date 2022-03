Karl Geiger auf Erfolgsflug in Norwegen?

Skispringen heute im TV: Alles Infos zur Fernsehübertragung und dem Programm finden Sie hier.

04.03.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Es bleibt spannend in der Weltcup-Saison 2021/2022 im Skispringen. Heute (04.03.2022) geht es in Oslo in das Mixed Teamspringen. Für die Skispringerinnen und Skispringer steht der erste Mixed-Weltcup nach der aufsehenerregenden Premiere des Formats bei den Olympischen Winterspielen an.

In China hatte das deutsche Quartett Karl Geiger, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Selina Freitag auf Medaillenkurs gelegen, bis Althaus wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs disqualifiziert worden war. Insgesamt waren fünf Springerinnen disqualifiziert worden. Den bislang einzigen Mixed-Weltcup in dieser Saison hatte Olympiasieger Slowenien gewonnen. Das Team zählt auch diesmal zu den Topfavoriten.

Raw-Air: Sieger im Gesamtweltcup ist Ryoyu Kobayashi

Aktuell hat Ryoyu Kobayashi die Nase vorne beim Weltcup in Lillehammer. Er schaffte es auf den ersten Platz im Gesamtweltcup. Der Allgäuer Athlet Karl Geiger gewann Bronze hinter Kobayashi und Stefan Kraft (Silber). Obwohl es dieses Mal nicht für die Spitze reichte, zeigte sich Geiger sehr zufrieden mit dem Ergebnis. (Lesen Sie hier: Skispringer Karl Geiger im Porträt: Alles, was zum Allgäuer Olympia-Star wichtig ist).

Skispringerin Katharina Althaus sprang auf den zehnten Rang bei den Frauen.

Zeit zum Durchschnaufen und Pause machen, gibt es für die Skispringer aber nicht: Die Koffer wurden sofort gepackt, denn heute (04.03.2022) geht es mit dem Mixed-Team weiter nach Oslo zum berühmten Holmenkollen.

Das Programm und der Zeitplan für das Skispringen in Oslo:

Freitag, 4. März 2022:

11:30 Uhr – Offizielles Training (zwei Durchgänge)

16:00 Uhr – Mixed-Wettkampf

Samstag, 5. März 2022:

15:30 Uhr – Qualifikation

17:00 Uhr – Einzel-Wettkampf

Sonntag, 6. März 2022:

14:00 Uhr – Qualifikation

15:45 Uhr – Einzel-Wettkampf

So sehen Sie die Skispringen in Oslo live im TV und Stream:

Das Mixed-Springen beginnt um 16.00 Uhr MEZ.

Es wird vom ZDF im Free-TV übertragen. Reporterin ist Eike Papsdorf. Die Moderation übernimmt Norbert König.

im Free-TV übertragen. Reporterin ist Eike Papsdorf. Die Moderation übernimmt Norbert König. auch Eurosport streamt das Event live.

streamt das Event live. Das ZDF zeigt die Wettkämpfe auch im kostenlosen Sportstudio-Livestream im Internet. Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

Nach Lillehammer ist Oslo die letzte Station der verkürzten "Raw-Air"-Version. Und für Top-Athlet Karl Geiger ist noch alles drin.

