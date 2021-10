Modeste rettet Köln in packender Aufholjagd - auch Stuttgart holt spätes Remis

Der 1. FC Köln hat mit einer Aufholjagd im Rheinderby gegen Bayer seine Heimserie verteidigt. Auch Stuttgart holt einen Rückstand auf - in letzter Minute.

Die vor eigenem Publikum weiterhin unbesiegten Kölner zeigten sich beim 2:2 (0:2) gegen den Europa-League-Teilnehmer erst in der zweiten Halbzeit gut erholt von der 0:5-Schlappe in Hoffenheim und kamen nach einem 0:2-Rückstand gegen den Nachbarn noch zu einem Remis. Die Leverkusener blieben damit im dritten Pflichtspiel in Serie sieglos. Vor 49 600 Zuschauern im RheinEnergieStadion rettete Anthony Modeste am Sonntag mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit (63./82. Minute) das Remis für die Gastgeber. Für Bayer trafen zuvor Patrik Schick (15.) und Karim Bellarabi (17.).

Leverkusen führt gegen Köln mit zwei Treffern - doch es reicht nicht zum Sieg

Die Reisestrapazen waren der Leverkusen kaum anzumerken und so war die schnelle 2:0-Führung binnen 100 Sekunden durch Treffer von Schick nach feinem Pass von Moussa Diaby und kurz darauf von Bellarabi, der einen Abpraller verwandelte, fast folgerichtig. Für Schick war es bereits der achte Saisontreffer, insgesamt erzielten die Leverkusener in dieser Spielzeit bereits elf Treffer in den ersten 20 Minuten - Ligarekord.

Die Gastgeber selbst kamen zu wenigen Tormöglichkeiten. Der ins Team zurückgekehrte Kapitän Jonas Hector hatte zwei: eine per Fernschuss und eine mit dem Kopf (33./44.). Modeste hatte im Angriff einen schweren Stand gegen die starke Leverkusener Innenverteidigung, war aber nach gute einer Stunde erstmals zur Stelle und markierte den Anschlusstreffer nach Flanke von Hector. Die Kölner drängten weiter auf den Ausgleich und Modeste war erneut zur Stelle und sorgte für den vielumjubelten Punktgewinn.

VfB Stuttgart rettet spätes Remis gegen Union Berlin

Der VfB Stuttgart hat gegen den 1. FC Union dank eines Treffers von Wahid Faghir in der Nachspielzeit noch ein Remis gerettet. Der eingewechselte 18-Jährige glich beim 1:1 (0:1) am Sonntag spät (90.+3 Minute) das Führungstor der Berliner durch Torjäger Taiwo Awoniyi (31. Minute) aus. Union verpasste damit den Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga und bleibt Fünfter. Bei den dezimierten Gastgebern sah Mittelfeldspieler Atakan Karazor innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb und wurde von Schiedsrichter Florian Badstübner in der 57. Minute vom Platz geschickt. Die personalgeplagten Stuttgarter stecken trotz des späten Remis weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest.

