Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Auch Davies positiv getestet

Der FC Bayern München meldet einen neuen Corona-Fall in seinem Bundesliga-Team.

05.01.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Der kanadische Fußball-Nationalspieler Alphonso Davies wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Herbstmeister am Mittwoch mitteilte. "Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", berichtete der Rekordmeister. (Lesen Sie auch: Bayern will Gladbach-Partie verschieben - nur zehn Feldspieler beim Training)

Davies fällt damit ebenfalls für den Bundesliga-Rückrundenauftakt des FC Bayern an diesem Freitag gegen Borussia Mönchengladbach aus. Offen ist, ob der positive Test von Davies Quarantäne-Auswirkungen auf das Team haben könnte. Der Abwehrspieler hatte nach dem Weihnachtsurlaub seit Wochenbeginn mit seinen Kollegen in München trainiert. Damit steht die Partie Bayern gegen Gladbach endgültig auf der Kippe.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.