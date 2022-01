Nach 2019 angekündigtem Rücktritt: Murray gewinnt bei Australian Open

Einen sehr emotionalen Sieg feierte der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray am Dienstag bei den Australian Open. Ein Deutscher hingegen flog raus.

18.01.2022 | Stand: 10:15 Uhr

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray hat in Melbourne einen sehr emotionalen Sieg gefeiert und ist erstmals seit fünf Jahren bei den Australian Open in die zweite Runde eingezogen. In fünf Sätzen rang der schottische Tennisprofi am Dienstag den Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:1 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 nieder. Nach 3:52 Stunden machte Murray seinen Erfolg gegen die Nummer 21 der Setzliste perfekt. "Es ist fantastisch, zurück zu sein", sagte er.

In Melbourne hatte Murray 2019 wegen anhaltender Hüftprobleme sein Karriereende angekündigt, war nach einem Eingriff aber noch einmal zurückgekehrt. Der 34 Jahre alte Schotte stand beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison fünfmal im Finale, konnte aber nie den Titel gewinnen. Im vergangenen Jahr hatte Murray wegen einer Corona-Infektion in Melbourne gefehlt.

Murray ist auf Weltrangliste die Nummer 113

Derzeit ist der zweimalige Olympiasieger und Gewinner von drei Grand-Slam-Titeln nur die Nummer 113 der Welt. Er darf bei der diesjährigen Auflage mit einer Wildcard im Hauptfeld antreten. Am Donnerstag hat Murray gegen den Qualifikanten Taro Daniel aus Japan die Chance auf den Einzug in die dritte Runde.

Deutscher Qualifikant Marterer verliert Tennis-Match bei Australian Open

Qualifikant Maximilian Marterer hat bei den Australian Open der Tennisprofis eine Überraschung klar verpasst. Der frühere French-Open-Achtelfinalist verlor am Dienstag in Melbourne gegen den an Position 20 gesetzten Taylor Fritz aus den USA mit 6:7 (8:10), 3:6, 2:6. Vor dem 26-Jährigen aus Nürnberg schied am zweiten Tag des Grand-Slam-Turniers auch Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff aus. Philipp Kohlschreiber kam als fünfter deutscher Teilnehmer der Herren-Konkurrenz in die zweite Runde.