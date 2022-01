Djokovic gibt Comeback bei Tennis-Turnier in Dubai

Nach dem Einreise-Drama in Australien und den damit verpassten Australian Open kehrt Novak Djokovic beim Tennis-Turnier in Dubai in den Wettkampf zurück.

28.01.2022 | Stand: 08:21 Uhr

Nach seiner Ausweisung aus Australien und dem Verpassen der laufenden Australian Open kehrt Novak Djokovic beim Tennis-Turnier in Dubai in den Wettkampf zurück. Der Weltranglistenerste aus Serbien führt die Setzliste der Veranstaltung an, teilten die Organisatoren mit. Zuletzt hatten Medien darüber berichtet, dass der 34-Jährige bei dem ATP-Turnier vom 14. bis 26. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein Comeback gibt. Djokovic hat das Turnier in Dubai bislang fünfmal gewonnen.

Australian Open: Einreise-Drama um Djokovic

Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte kurz vor dem Beginn der Australian Open Mitte Januar aus Australien abreisen müssen. Der Rekordchampion des Grand-Slam-Turniers war mit einem Einspruch gegen die Annullierung seines Visums vor dem Bundesgericht gescheitert. In Australien gelten strenge Corona-Regeln, grundsätzlich dürfen nur vollständig gegen das Virus geschützte Menschen einreisen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten reicht in der Regel ein negativer PCR-Test.

