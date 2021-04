Nach Nazi-Vergleich: Keller will sich mit Koch "die Hände reichen"

DFB-Präsident Fritz Keller hofft auf eine zeitnahe Versöhnung mit Vizepräsidenten Rainer Koch. Einen Rücktritt schließt er aus.

DFB-Präsident Fritz Keller hofft nach seiner verbalen Entgleisung auf eine zeitnahe Versöhnung mit seinem Vizepräsidenten Rainer Koch und will weiter an seinem Amt festhalten. "Einen Rücktritt schließe ich aus", sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Er habe mit seiner Bemerkung Richtung Koch in der Präsidiumssitzung am Freitag "einen schwerwiegenden Fehler begangen", sagte Keller zudem in einer vom DFB am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. "Ich ging davon aus, dass er meine Entschuldigung, um die ich ihn schriftlich und am Telefon gebeten habe, umgehend annehmen würde. Diese Einschätzung war, wie aus seiner gestrigen schriftlichen Antwort an mich hervorging, falsch. Ich bedauere, dass nach meinem gestrigen Statement ein anderer Eindruck entstanden ist."

Keller vergleicht Koch mit Nazi-Richter

Keller hatte Koch übereinstimmenden Berichten von "bild.de" und "Der Spiegel" bei der Sitzung am Freitag mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Entgegen vorheriger Aussagen des Verbandschefs hat Koch die Entschuldigung dafür bisher jedoch nicht angenommen. "In Zeiten gesellschaftlicher Zerrissenheit sollten wir uns als Fußballer nach meinem Foul die Hände reichen und ein gemeinsames Zeichen der Versöhnung geben", sagte Keller in der Mitteilung vom Dienstag. "Ich freue mich, dass Rainer Koch zu gemeinsamen Gesprächen bereit ist."

Während sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) als Dachorganisation der 36 Proficlubs am Dienstag zunächst nicht äußerte, reagierte das Präsidium des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) "mit Entsetzen und völligem Unverständnis" auf die Wortwahl Kellers. "Dies ist eine Äußerung, die völlig inakzeptabel ist (...)", heißt es in einem Schreiben, dass auch von DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann unterschrieben ist. Gerade als langjähriger Richter am Oberlandesgericht München sei es völlig abwegig, Koch "auch nur ansatzweise in die Nähe des höchsten Repräsentanten der unsäglichen und menschen-verachtenden Willkürjustiz des Dritten Reiches zu rücken".

Auch bei der Vorsitzenden des Sport-Ausschusses im Deutschen Bundestag, Dagmar Freitag, stieß das Verhalten Kellers auf völliges Unverständnis. "Unabhängig davon, dass ich den Kontext nicht kenne, in dem die wohl unbestrittene Äußerung von DFB-Präsident Keller gefallen ist: Vergleiche mit einem der furchtbarsten Richter der Nazi-Zeit sind nicht entschuldbar", sagte die SPD-Politikerin.