So sehen Sie den Nacht-Slalom der Männer in Flachau heute live im TV und Stream

Wann ist heute Skirennen im Fernsehen? Heute Abend steigt in Flachau der Nacht-Slalom der Herren. Infos zu TV-Übertragung, Livestream, Zeitplan, News zum Start.

09.03.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Wann ist das nächste Skirennen? Fans des alpinen Ski-Weltcups dürfte sich freuen: Heute Abend findet zu ungewohnter Zeit mitten unter der Woche der Nacht-Slalom der Herren in Flachau statt. Das Skirennen am 9.3.22 wird live im Fernsehen übertragen - hier finden Sie alle Infos zu TV-Übertragung, Sender, Stream und Startliste.

Den neunten und vorletzten Slalom der Saison im Herren-Weltcup gibt es, weil Anfang Januar 2022 ein Rennen in Zagreb wegen irregulärer Verhältnisse abgebrochen werden musste. Nun gibt es heute ein Weltcuprennen unter Flutlicht am Mittwochabend. Wann ist heute Skirennen?

Herren-Slalom Flachau 2022 - Termine und Zeitplan beim Nachtslalom am 9.3.2022

Slalom Flachau 1. Durchgang, Mittwoch, 9.3.2022, Start um 17.45 Uhr



Mittwoch, 9.3.2022, Start um 17.45 Uhr Slalom Flachau 2. Durchgang, Mittwoch, 9.3.2022, Start um 20.45 Uhr



Im Ski-Weltcup-Kalender 2021/22 der Männer sind in Flachau zwei Durchgänge eingeplant. Nachdem in Österreich erst kürzlich fast alle Corona-Maßnahmen gefallen sind, findet der Herren-Slalom heute Abend im Salzburger Land vor Zuschauern statt - ohne Kontrollen, Maskenpflicht oder Kontaktnachverfolgung. Für Stimmung im Zielhang und an der Piste in Flachau dürfte also gesorgt sein.

Sportlich kann sich Norweger Henrik Kristoffersen heute in Flachau bereits die kleine Kristallkugel und den Sieg im Slalom-Gesamtweltcup 2021/22 sichern. Die Österreicher setzen ihre Hoffnungen auf Lokalmatador Manuel Feller. Für den DSV hat Linus Straßer beim Night Race in Schladming das erste Nachtevent gewonnen - ihm ist auch beim Flutlicht-Slalom heute eine gute Rolle zuzutrauen.

Die Hoffnungen der deutschen Alpin-Asse liegen auf Slalom-Spezialist Linus Strasser. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

Im Gesamt-Weltcup der Männer 2022 führt der Schweizer Marco Odermatt.

So sehen Sie den Nacht-Slalom in Flachau heute live im TV und Stream

Lesen Sie auch

Slalom Night Race Schladming 2022 live So sehen Sie den Nachtslalom in Schladming heute live im TV und Stream

Wo wird das Skirennen heute übertragen? Für die Übertragung im Free-TV können Ski-Fans heute nicht auf ARD und ZDF zählen - das Rennen wird dennoch im Fernsehen gezeigt.

Eurosport überträgt den Flutlicht-Slalom in Flachau heute im Free-TV-Sender Eurosport 1 . Für den Livestream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

überträgt den Flutlicht-Slalom in heute im Free-TV-Sender . Für den wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet. Im Fernsehen wird das Rennen außerdem auf ORF 1 übertragen, das in weiten Teilen des Allgäus empfangen werden kann.

Im Vorjahr sicherte sich beim Slalom in Flachau 2021 der Norweger Sebastian Foss Solevåg vor Marco Schwarz aus Österreich und Alexis Pinturault aus Frankreich den Sieg.