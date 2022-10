Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Jamal Musiala fehlt in Pilsen

Der FC Bayern München muss Jamal Musiala als nächsten Corona-Ausfall verkraften. Wie der deutsche Fußball-Rekordchampion mitteilte, wurde der 19-Jährige positiv auf das Virus getestet.

10.10.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Dem Nationalspieler gehe es gut, er befinde ich in häuslicher Isolation. Das teilte der FC Bayern München mit. Zuletzt hatten Thomas Müller und Joshua Kimmich pausieren müssen, davor waren Manuel Neuer und Leon Goretzka wegen positiver Corona-Tests ausgefallen. Auch das Allgäuer Top-Talent Paul Wanner soll in der vergangenen Woche in Quarantäne geschickt worden sein.

Bis auf Thomas Müller waren die Nationalspieler beim 2:2 der Münchner auswärts bei Borussia Dortmund dabei. Die Rückkehr des Offensivspielers wird am Mittwoch im Auswärtsspiel der Champions League bei Viktoria Pilsen erwartet.

Am Sonntag stand der 33-Jährige wieder mit den Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. Jamal Musiala dagegen wird gegen Pilsen fehlen.