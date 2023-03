Nagelsmann-Aus beim FC Bayern - So reagiert das Netz

Das Nagelsmann-Aus beim FC Bayern schlägt auch im Netz hohe Wellen. Von humorvoll bis trauernd - Wir haben die besten Reaktionen zusammengetragen.

24.03.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Es ist bisher die spektakulärste Meldung der Bundesliga-Saison: Der FC Bayern trennt sich von seinem Trainer Julian Nagelsmann mit sofortiger Wirkung. Am frühen Abend erfolgte offizielle Bestätigung von Seiten des Clubs, zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Und auch der Nachfolger von Julian Nagelsmann als Chefcoach des Rekordmeisters steht bereits fest. Der ehemalige Dortmund-Trainer Thomas Tuchel wird den Posten direkt übernehmen und bereits am Montag das erste Training leiten. Er war zuletzt beim FC Chelsea, mit dem er 2021 noch die Champions League gewann. Seit seinem dortigen Aus im Spätsommer 2022 ist der Deutsche auf Job-Suche. Der 49-Jährige wurde zuletzt mit mehreren Top-Clubs in Europa in Verbindung gebracht. Darunter Tottenham Hotspur und Inter Mailand. Auch eine Rückkehr zu seinem Ex-Club Paris Saint-Germain wurde diskutiert.

Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern - Medienberichte schlagen hohe Wellen

Die Medienberichte über die Entlassung Nagelsmanns sorgen für Furore. Unter anderem auch im Allgäu - die Fußball-Szene reagiert überrascht. Aber auch im Internet wird das Thema heiß diskutiert. Die Reaktionen auf Twitter überschlagen sich. Wir haben hier die besten Kommentare und Reaktionen zusammengefasst:

Twitter-User "Arvid Kjaer" beispielsweise beschwört den FC Hollywood wieder herauf. Diesen Beinamen hat sich der FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten erarbeitet - durch zahlreiche aufsehenerregende Geschichten, die um den Verein regelmäßig aufkommen.

Hat etwa Juan Bernat seine Finger im Spiel? Diese "Anschuldigung" von Twitter-User "Arno Nühmsen" rührt von einer legendären Pressekonferenz mit dem damaligen Bayern-Boss Uli Hoeneß, der dem ehemaligen Münchner Linksverteidiger Juan Bernat die Schuld am Beinahe-Ausscheiden in der Champions League zugewiesen hatte. Deshalb musste der Spanier den Verein verlassen. Er steht nun bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, die erst kürzlich gegen den FC Bayern in der Königsklasse spielten.

ZDF-Sportjournalist Manu Thiele kann die Entlassung von Nagelsmann nicht nachvollziehen und zitiert Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic:

Auch User "Nik Staiger" ist von der Entscheidung der Bayern-Bosse wenig angetan:

Sky-Sport-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld versucht sich in einer Erklärung:

Journalist Tobias Escher findet die Aktion der Münchner so richtig FC-Hollywood-like:

User "Dominic" versteht die Welt nicht mehr:

Wenn selbst "FUMS", dem Fußball-Comedy-Magazin nichts mehr dazu einfällt, ist eigentlich alles gesagt:

Bayern-Fan "Mat" ist offenbar mächtig enttäuscht von der Entscheidung über den Nagelsmann-Rauswurf:

Die Entlassung ist offenbar schon beschlossene Sache. Aber wer wird Nachfolger von Julian Nagelsmann? Einer, der in den vergangenen Jahren immer wieder mal einsprang, ist Jupp Heynckes. Doch der befindet sich eigentlich im wohlverdienten Ruhestand. Userin "Jenny Jedoch" hat offensichtlich einen exklusiven Einblick in das Arbeitszimmer von Heynckes:

User "Tegee" hat da eine andere Vermutung:

Spaß beiseite: Als sehr wahrscheinlich gilt, dass Thomas Tuchel das Amt von Nagelsmann übernehmen soll. Die Twitter-Seite "exprofis" hat sich schon einmal ausgemalt, wie das Wiedersehen zwischen Tuchel und dem Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke aussehen könnte. Tuchel war als damaliger BVB-Trainer wohl nicht im Guten mit Watzke auseinander gegangen:

Und User "Wurzelspitze" fürchtet um den Einlauf, den Leroy Sané von Tuchel bekommen könnte:

Während die Fußballwelt gespannt auf eine Bestätigung der Spekulationen um Nagelsmann und einen möglichen Nachfolger wartet, bekundet User "Flo" sein Mitleid mit der Social Media Abteilung des FC Bayern:

