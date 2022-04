Nagelsmann "guter Dinge" für Bayern-Verlängerung mit Gnabry

FC Bayern-Trainer Nagelsmann ist zuversichtlich, was eine Vertragsverlängerung von Serge Gnabry angeht. Warum die Verhandlungen aber gerade stocken.

01.04.2022 | Stand: 14:59 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann ist optimistisch, dass der FC Bayern München im Vertragspoker mit Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry erfolgreich sein wird. "Am Ende ist es eine Verhandlungssache zwischen Club und Berater. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen", sagte Nagelsmann am Freitag. Der Vertrag von Offensivspieler Gnabry (26) läuft am 30. Juni 2023 aus. Die Bayern wollen einen ablösefreien Verlust unbedingt verhindern.

Nagelsmann zuversichtlich, dass Gnabry bleiben will

"Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Er hat hier sportlich, glaube ich, alles was er braucht. Er hat einen Trainer, der ihn als Typen mag, als Spieler mag. Er hat Mannschaftskollegen, mit denen er sich auch privat extrem gut versteht. Er fühlt sich, glaube ich, sehr wohl", sagte Nagelsmann zur Situation von Gnabry, den er sehr lobte: "Er ist ein sehr guter Spieler, der auch schon herausragende Spiele gemacht hat und das auch in Zukunft machen wird. Von daher würden wir ihn gerne alle behalten."

Gnabry will auf Gehaltsebene von Sané und Coman

Die Verhandlungen stocken offenbar, weil Gnabry ähnlich viel verdienen will wie Leroy Sané und Kingsley Coman, die ebenfalls auf seinen Positionen spielen und ähnliche Qualitäten haben. Mit dem 25 Jahre alten Franzosen Coman haben die Bayern erst jüngst langfristig bis 2027 verlängert. Sané (26) ist bis 2025 vertraglich gebunden.

