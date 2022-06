Nations League im Fernsehen: So sehen Sie Deutschland vs. England im Free-TV!

Nations League 2022 im TV: Heute (7.6) spielt Deutschland gegen England. ARD, ZDF oder RTL? Alles zur Übertragung im TV und Stream.

07.06.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Heute läuft ein Fußball Länderspiel im TV! Deutschland vs. England: Wo wird das Spiel übertragen? Und gibts das sogar im Free-TV? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Nach dem 1:1 auswärts gegen Italien trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf England. Zuhause soll ein Sieg her, Bundestrainer Hansi Flick setzt schließlich auf ein Weiterkommen in der Nations League. Alles zur Übertragung im TV und im Stream erfahren Sie hier.

Deutschland vs. England: Ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Hochklassiger Fußball heute im Free-TV: Deutschland gegen England wird live im Free-TV gezeigt! Das ZDF überträgt heute ab 20.15 zur besten Sendezeit das Spiel der beiden Fußball-Giganten. Sowohl über Kabel und Satellit als auch im Stream in der ZDF-Mediathek.

Spiele ohne deutsche Beteiligung überträgt der Streaming-Sender DAZN. Wer das Spiel Deutschland vs. England lieber anhören mag, kann das im Radio oder in der ZDF-Mediathek tun.

Wo spielt Deutschland gegen England in der Nations League?

Beste Vorraussetzungen für einen Traum-Fußballabend: Deutschland spielt heute in der Allianz Arena in München gegen England. Das Stadion des FC-Bayern-München fasst rund 75.000 Menschen. Für Kurzentschlossende gibt es laut DFB sogar noch Tickets.

Wann ist Anpfiff beim Deutschland-Spiel in der Nations League?

Anpfiff beim Fußball-Knaller Deutschland vs. England ist am Dienstag, 7.6., um 20:45 Uhr.

Nations League 2022: Deutschland gegen England: Wie ist die Ausgangslage?

Joshua Kimmich will wieder jubeln. Am besten im eigenen Stadion. Gegen Italien glich der FC-Bayern-Star zum 1:1 aus, in München soll nun der erste Sieg her. Bundestrainer Hansi Flick hat das Weiterkommen ins Final Four Tournier der Nations League 2022/23 als Ziel ausgegeben. Zufrieden war Chef Flick am verganenen Samstag nicht - er kündigte Wechsel in der Statformation an. Gerade die beiden Bayern-Flügelflitzer Gnarby und Sané machtgen in Bologna nicht die beste Figur.

Der EM-Zweite England hatte einen noch schlechteren Start in die Nations League erwischt. Gegen Ungarn verloren die Three Lions mit 0:1. Nationalspieler Ilkay Gündogan warnte unterdessen: England könnte mit seinem Personal auch "drei Nationalmannschaften aufstellen."

Nations League - Spielplan, Gruppen, und Modus

Nations League - was ist das eigentlich? Seit zwei Jahren wird die UEFA Nations League alle zwei Jahre vor großen Fußball-Turnieren (WM und EM) ausgetragen und ersetzt größtenteils die Testspiele der Nationalmannschaften. Alles zum Modus, zu den Gruppen und zur Übertragung.