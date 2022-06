Nations League im Fernsehen: So sehen Sie Deutschland vs. Ungarn live im Free-TV

Nations League live im TV: Morgen am Samstag (11.6.22) trifft Deutschland auf Ungarn. ARD, ZDF, RTL? Wo läuft das Spiel? Alles zur Übertragung im TV und Stream.

10.06.2022 | Stand: 08:28 Uhr

Am Samstag läuft wieder ein Fußball Länderspiel im TV. Ungarn gegen Deutschland ist sogar im Free-TV zu sehen. Nach einem ordentlichen Auftritt gegen England (Endstand 1:1) in der Allianz Arena muss gegen Ungarn am Samstag ein Sieg her.

Bundestrainer Hansi Flick will mit der Nationalelf schließlich ins Finale der Nations League 2022 einziehen. Dafür muss Deutschland am Ende auf Platz 1 der Gruppe C stehen. Beim Spiel gegen England schauten rund 8,8 Millionen Menschen im TV zu.

Alles zur Übertragung im TV und im Stream erfahren Sie hier.

Deutschland vs. Ungarn: Ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Gute Nachrichten für Fußball-Freunde: Deutschland gegen Ungarn kann man im Free-TV anschauen. RTL überträgt das Spiel zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr (Vorschau) - Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Online im Stream wird das Spiel Ungarn - Deutschland bei RTL+ (kostenpflichtig - früher tvnow) übertragen.

Spiele ohne deutsche Beteiligung sind auf dem Streaming-Sender DAZN zu sehen. Wer das Spiel Deutschland vs. Ungarn lieber anhören mag, kann das im Radio oder in der ARD-Mediathek tun.

Wo spielt Deutschland gegen Ungarn in der Nations League?

Deutschland muss gegen Ungarn am Samstag auswärts ran. Der Budapester Puskás Aréna Park fasst 67.215 Zuschauer.

Wann ist Anpfiff beim Deutschland-Spiel in der Nations League?

Anpfiff beim Match Deutschland vs. Ungarn ist am Samstag, 11.6.2022, um 20:45 Uhr.

Nations League 2022: Deutschland - Ungarn: Wie ist die Ausgangslage?

Zwei Unentschieden - zwei klar unterschiedliche Spiele. Wirkte die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien noch gehemmt, zeigte sie gegen England ihr Potential. Nach dem feinen 1:0 von Jonas Hofmann verhinderte nur die Abschlussschwäche und ein unglücklicher Elfmeter verursacht von Nico Schlotterbeg den Sieg gegen die Three Lions. Lichtblick bei den Deutschen: FC-Bayern-München Jungstar Jamal Musiala.

Ungarn dagegen musste sich am Dienstag gegen Italien mit 2:1 geschlagen geben.

Nations League - Spielplan, Gruppen, und Modus

Nations League - was ist das eigentlich? Seit zwei Jahren wird die UEFA Nations League alle zwei Jahre vor großen Fußball-Turnieren (WM und EM) ausgetragen und ersetzt größtenteils die Testspiele der Nationalmannschaften. Alles zum Modus, zu den Gruppen und zur Übertragung.