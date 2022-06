So sehen Sie Deutschland gegen Italien heute live im Free-TV

Die Nations League 2022 live im TV: Das Spiel heute am Dienstag (14.6): Deutschland gegen Italien. ARD, ZDF oder RTL? Alles zur Übertragung im TV und im Stream.

14.06.2022 | Stand: 11:19 Uhr

Heute am Dienstag (14.6.22) läuft wieder ein Fußball Länderspiel im TV: Deutschland gegen Italien - ein echter Klassiker. Kommt das sogar im Free-TV? Alles zur Übertragung im TV und im Stream erfahren Sie hier.

Wirds nun etwas mit dem ersten Sieg in der Nations League 2022? Drei Spiele, drei Unentschieden: Das ist die Bilanz der deutschen Fußballnationalmannschaft bislang. War die Truppe von Hansi Flick gegen Italien noch zurückhaltend, spielte sie gegen England auf - nur um gegen Ungarn wieder in Bedrängnis zu kommen. Jetzt muss ein Sieg her, will man ins Finale der Nations League 2022 - Italien führt die Gruppe C an.

Deutschland - Italien: Ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Freude bei allen Fußball-Fans: Das Match heute (14.6.) Deutschland - Italien wird im Free-TV übertragen! Ab 20.15 Uhr sendet das ZDF den Vorbericht, um 20.45 geht das Spiel los. Online im Stream wird das Match Deutschland - Italien in der ZDF-App und in der Mediathek gezeigt.

Spiele ohne deutsche Beteiligung (also England gegen Ungarn zum Beispiel) sind auf dem Streaming-Sender DAZN zu sehen. Wer das Spiel Deutschland vs. Italien lieber anhören mag, kann das im Radio oder in der ZDF-Mediathek tun.

Wo spielt Deutschland gegen Italien in der Nations League?

Lesen Sie auch

Nations League: Fußball heute Nations League im Fernsehen: So sehen Sie Deutschland vs. Ungarn heute live im Free-TV

Deutschland spielt heute zuhause gegen Italien. Gute Vorzeichen für Jonas Hofmann? Der Gladbacher spielt in seinem Heimstadion: Dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Das Stadion fasst knapp 60.000 Besucher. Laut DFB gibt es noch ein paar wenige Tickets.

Wann ist Anpfiff beim Deutschland-Spiel in der Nations League?

Anpfiff beim Match Deutschland vs. Italien ist am Dienstag, 14.6.2022, um 20:45 Uhr.

Nations League 2022: Deutschland - Italien: Wie ist die Ausgangslage?

Kann die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr gegen die Großen gewinnen? Nach dem duriosen Debüt von Bundestrainer Hansi Flick (sieben Spiele, sieben Siege) macht sich ein wenig Ernüchterung breit. Alle Spiele der Nations League 2022 gingen unentschieden aus. Auch das Testspiel gegen die Niederlande endete 1:1. So eine Remis-Serie gab es noch nie in der 114 Jahre andauernden DFB-Historie.

Klar ist: Nach einem Sieg gegen Ungarn und einem Unentschieden gegen England führt die Squadra Azzurra die Gruppe C an. Ein Sieg für Deutschland wäre also Pflicht, will man ins Final-Four-Turnier der Nations League 2022 einziehen. Gewinnt Deutschland gegen Italien, übernimmt die Fußballnationalmannschaft die Gruppenführung.

Bundestrainer Hansi Flick verriet bislang noch nichts über seine Aufstellung gegen Italien, ist aber von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt. Und auch FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer sehnt einem Sieg gegen "einen Großen" entgegen. Der "wäre ein super Abschluss für uns", erzählt der Kapitän bei der Pressekonferenz. "Dieses Erfolgserlebnis brauchen wir einfach." Nach diesem Spieltag geht die Nations League erst im September weiter.

Nations League - was ist das?

Was ist eigentlich die Nations League? Seit zwei Jahren wird die UEFA Nations League alle zwei Jahre vor großen Fußball-Turnieren (WM und EM) ausgetragen und ersetzt größtenteils die Testspiele der Nationalmannschaften. Alles zum Modus, zu den Gruppen und zur Übertragung.