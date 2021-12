Nations League: DFB-Elf bekommt es mit diesen Gegnern zu tun

Die Befürchtung hat sich bewahrheitet: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwischt in der Nations League im kommenden Jahr schwere Gegner.

Hansi Flick kann sich beim Countdown für die WM in Katar auf sportlich enorm reizvolle Kontrahenten und eine heiße EM-Revanche freuen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der Nations League im kommenden Jahr mit Europameister Italien, England, und Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend am UEFA-Sitz in Nyon.

Die dritte Auflage des einst ungeliebten UEFA-Wettbewerbs beginnt mit einem Vierer-Länderspielpack vom 2. bis 14. Juni 2022. Knapp drei Wochen nach dem Bundesliga-Finale kann Bundestrainer Flick dann seine WM-Kandidaten einem intensiven Testlauf mit Wettbewerbscharakter unterziehen.

Zwei Spiele kurz vor der WM

Die weiteren beiden Partien in der Gruppe 3 der A-Liga finden zwischen dem 22. und 27. September und damit nur zwei Monate vor dem WM-Anpfiff statt. Es werden die letzten Länderspiele vor der Nominierung des Turnier-Kaders für die Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember im Emirat am Persischen Golf sein.

Der genaue Nations-League-Spielplan wird von der UEFA noch festgezurrt. Der Wettbewerb wird auf jeden Fall zum EM-Deja-vu. England (0:2) war bei der Turnier in diesem Sommer Endstation im Achtelfinale, Ungarn (2:2) in der Gruppenphase beinahe schon der Stolperstein. Gegen Italien gewann Deutschland das letzte Pflichtspiel bei der EM 2016 im Viertelfinale im Elfmeterschießen.

Länderspieljahr beginnt mit zwei Testspielen

Das Länderspieljahr beginnt für die DFB-Elf mit zwei Testspielen, eines davon am 26. März in Sinsheim wahrscheinlich gegen einen afrikanischen Gegner und wenige Tage später auswärts mit Spanien oder den Niederlanden als von Flick schon genannten Optionen.

Der Nations-League-Sieger wird unter den vier Gruppensiegern am 18. Juni 2023 gekürt. Bislang war die DFB-Auswahl in dem Wettbewerb nicht erfolgreich. 2018 wurde als Gruppenletzter der sportliche Abstieg in die B-Liga nur durch eine Modus-Reform der UEFA vermieden. 2020 gab es zum Abschluss das historische 0:6 in Spanien.

