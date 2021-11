Celtics gewinnen in NBA ohne verletzten Schröder gegen Raptors

Die Boston Celtics haben auch ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Dennis Schröder gegen die Toronto Raptors gewonnen und ihre Erfolgsserie ausgebaut.

29.11.2021 | Stand: 08:16 Uhr

Die Boston Celtics haben auch ohne den am Knöchel verletzten Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ihren vierten Sieg aus den vergangenen sechs NBA-Spielen geholt. Bei den Toronto Raptors um Isaac Bonga gab es für den Rekordmeister am Sonntag ein 109:97. Die Celtics verbesserten ihre Saisonbilanz durch den Erfolg auf elf Siege und zehn Niederlagen. Bonga blieb in seinen elf Minuten bei zwei Versuchen ohne Punkte, verbuchte aber zumindest einen Block.

Warriors bauen Siegesserie aus

Die Golden State Warriors gewannen unterdessen auch das Auswärtsspiel bei den Los Angeles Clippers und haben nun schon 18 Saisonsiege in 20 Spielen. Beim 105:90 kam Steph Curry auf 33 Punkte für das derzeit beste NBA-Team. Isaiah Hartenstein steuerte sechs Zähler, fünf Rebounds und eine Vorlage für die Clippers bei.

