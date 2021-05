Los Angeles Lakers und Dennis Schröder ziehen in die NBA-Playoffs ein

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben das erste Spiel im Play-In-Turnier gewonnen und ziehen in die NBA-Playoffs 2021 ein.

In der Vorqualifikation zur Endrunde der nordamerikanischen Profiliga NBA setzten sich die Lakers am Mittwoch mit 103:100 gegen die Golden State Warriors durch.

In der ersten Playoff-Runde trifft der amtierende Meister aus Los Angeles auf die Phoenix Suns. Die Texaner hatten im Westen als Zweiter der regulären Saison das Ticket gelöst. Golden State mit Superstar Stephen Curry könnte dagegen mit einem Sieg im Duell gegen die Memphis Grizzlies das Saisonende noch abwenden.

LeBron James wirft Lakers mit Dreier in die Playoffs

In einem umkämpften Spiel waren aus Sicht der Lakers zwei Faktoren entscheidend. Zum einen stabilisierten sich die Hausherren in der Schlussphase in der Defensive, zum anderen verwandelte LeBron James in der Schlussminute einen schwierigen Dreier zum Endstand. Die Warriors um Curry, der mit 37 Punkten der beste Schütze der Partie war, kamen zwar noch zweimal in Ballbesitz, konnten daraus aber kein Kapital schlagen.

Schröder erwischte indes nicht seinen besten Tag. Er traf nur drei seiner 14 Versuche und saß in der Schlussphase auf der Bank.

