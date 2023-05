NBA-Playoffs: Lakers gewinnen Auftakt gegen die Warriors

Lakers gegen Warriors: Schon Spiel eins dieser Playoff-Serie in der NBA ist ein Hingucker. Die Stars LeBron James, Anthony Davis, Steph Curry und Klay Thompson liefern - so, wie auch ein Deutscher.

03.05.2023 | Stand: 07:37 Uhr

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den spektakulären Start in die Playoff-Serie gegen die Golden State Warriors gewonnen.

In San Francisco holte der NBA-Rekordmeister ein 117:112 und profitierte von einer starken Defensivleistung des 29 Jahre alten Braunschweigers sowie 19 Punkten von ihm. Dominierender Basketballer der Partie war aber sein Teamkollege Anthony Davis mit 30 Zählern und 23 Rebounds gegen das Team um Steph Curry und Klay Thompson.

"Keine Führung ist sicher gegen die, die können jeden Moment heiß laufen. Das ist ein Selbstvertrauensschub für uns, aber wir wissen, zu was dieses Team in der Lage ist", sagte Davis über den Titelverteidiger. "Wir haben noch nichts geschafft."

Die Lakers zogen im dritten Viertel zunächst davon und bauten ihren Vorsprung im letzten Viertel zwischenzeitlich auf 14 Punkte aus, ehe die Warriors mit einem 14:0-Lauf zum 112:112 ausglichen. In den letzten 98 Sekunden der Partie trafen aber nur noch die Lakers, zwei verwandelte Freiwürfe von Schröder zum 117:112 besiegelten den wichtigen Sieg der Lakers.

Die Warriors stehen vor dem zweiten Spiel in der Best-of-Seven-Serie in der Nacht zu Freitag bereits unter Druck. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht eine Mannschaft vier Siege.

New York Knicks gleichen gegen Miami Heat aus

Zuvor hatten die New York Knicks in der Eastern Conference in ihrer Halbfinal-Serie gegen die Miami Heat ausgeglichen. Nach der Niederlage zum Auftakt holten die Knicks einen 111:105-Sieg. Der Deutsche Isaiah Hartenstein steuerte neun Rebounds und drei Punkte bei zu dem wichtigen Erfolg vor den beiden anstehenden Auswärtsspielen in Miami. Bester Werfer der Partie war Knicks-Profi Jalen Brunson mit 30 Zählern, Teamkollege Julius Randle kam auf 25 Punkte. Die Miami Heat mussten auf Jimmy Butler verzichten, der angeschlagen pausierte.